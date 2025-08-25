"Миллиардные убытки": в Финляндии заявили о катастрофе из-за России

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финляндия стала страной Евросоюза, которая в наибольшей степени пострадала от разрыва экономических отношений с Россией, говорится в материале издания РИА... | 25.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Финляндия стала страной Евросоюза, которая в наибольшей степени пострадала от разрыва экономических отношений с Россией, говорится в материале издания РИА Новости.По словам директора Центральной торговой палаты Юхо Ромакканиеми, Финский экспорт и экономика были тесно связаны с Россией. По этой причине страна столкнулась с проблемами.В агентстве отметили, что, если до 2022 года более двух тысяч финских компаний экспортировали товары в РФ, то сейчас их осталось менее сотни.Официальные власти Хельсинки ранее уверяли, что ситуация находится под контролем, а потери удалось компенсировать за счет переориентации экспорта на другие рынки. Банк Финляндии, в частности, сообщал о росте продаж машин и оборудования в 2023 году.Однако оценки Конфедерации промышленности Финляндии рисуют более тревожную картину: совокупные убытки достигли четырех миллиардов долларов. Наиболее сильно пострадали отрасли пассажирских перевозок и логистики, машиностроения, судостроения, а также производители оборудования для горнодобывающей промышленности.Особо ощутимой утрата российского рынка оказалась для гигантов финского бизнеса – энергетической компании Fortum, строительного концерна YIT и авиаперевозчика Finnair.В приграничных регионах, чья экономика была ориентирована на торговлю и туризм, обанкротились десятки малых и средних предприятий. Окончательным ударом стало бессрочное закрытие КПП на границе с Россией, которое было принято весной 2024 года.Как подчеркивает профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина, такие промышленные лидеры, как KONE и Wärtsilä, были вынуждены свернуть операции и полностью пересмотреть свои стратегии развития. Порты Хельсинки и Котка столкнулись с резким падением грузооборота, а железнодорожное сообщение через границу полностью прекратилось, нанеся удар по всей транспортной инфраструктуре страны.
10:22 25.08.2025
 
"Миллиардные убытки": в Финляндии заявили о катастрофе из-за России

Юхо Ромакканиеми: Финляндия пострадала сильнее всех после разрыва с Россией

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Финляндия стала страной Евросоюза, которая в наибольшей степени пострадала от разрыва экономических отношений с Россией, говорится в материале издания РИА Новости.
По словам директора Центральной торговой палаты Юхо Ромакканиеми, Финский экспорт и экономика были тесно связаны с Россией. По этой причине страна столкнулась с проблемами.
В агентстве отметили, что, если до 2022 года более двух тысяч финских компаний экспортировали товары в РФ, то сейчас их осталось менее сотни.
Официальные власти Хельсинки ранее уверяли, что ситуация находится под контролем, а потери удалось компенсировать за счет переориентации экспорта на другие рынки. Банк Финляндии, в частности, сообщал о росте продаж машин и оборудования в 2023 году.
Однако оценки Конфедерации промышленности Финляндии рисуют более тревожную картину: совокупные убытки достигли четырех миллиардов долларов. Наиболее сильно пострадали отрасли пассажирских перевозок и логистики, машиностроения, судостроения, а также производители оборудования для горнодобывающей промышленности.
Особо ощутимой утрата российского рынка оказалась для гигантов финского бизнеса – энергетической компании Fortum, строительного концерна YIT и авиаперевозчика Finnair.
В приграничных регионах, чья экономика была ориентирована на торговлю и туризм, обанкротились десятки малых и средних предприятий. Окончательным ударом стало бессрочное закрытие КПП на границе с Россией, которое было принято весной 2024 года.
Как подчеркивает профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина, такие промышленные лидеры, как KONE и Wärtsilä, были вынуждены свернуть операции и полностью пересмотреть свои стратегии развития. Порты Хельсинки и Котка столкнулись с резким падением грузооборота, а железнодорожное сообщение через границу полностью прекратилось, нанеся удар по всей транспортной инфраструктуре страны.
Заголовок открываемого материала