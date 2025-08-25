https://1prime.ru/20250825/finlyandiya-861198804.html
"Миллиардные убытки": в Финляндии заявили о катастрофе из-за России
"Миллиардные убытки": в Финляндии заявили о катастрофе из-за России - 25.08.2025, ПРАЙМ
"Миллиардные убытки": в Финляндии заявили о катастрофе из-за России
Финляндия стала страной Евросоюза, которая в наибольшей степени пострадала от разрыва экономических отношений с Россией, говорится в материале издания РИА... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T10:22+0300
2025-08-25T10:22+0300
2025-08-25T10:22+0300
экономика
россия
финляндия
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_04d62df0d473b9ee8136067311e4d355.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Финляндия стала страной Евросоюза, которая в наибольшей степени пострадала от разрыва экономических отношений с Россией, говорится в материале издания РИА Новости.По словам директора Центральной торговой палаты Юхо Ромакканиеми, Финский экспорт и экономика были тесно связаны с Россией. По этой причине страна столкнулась с проблемами.В агентстве отметили, что, если до 2022 года более двух тысяч финских компаний экспортировали товары в РФ, то сейчас их осталось менее сотни.Официальные власти Хельсинки ранее уверяли, что ситуация находится под контролем, а потери удалось компенсировать за счет переориентации экспорта на другие рынки. Банк Финляндии, в частности, сообщал о росте продаж машин и оборудования в 2023 году.Однако оценки Конфедерации промышленности Финляндии рисуют более тревожную картину: совокупные убытки достигли четырех миллиардов долларов. Наиболее сильно пострадали отрасли пассажирских перевозок и логистики, машиностроения, судостроения, а также производители оборудования для горнодобывающей промышленности.Особо ощутимой утрата российского рынка оказалась для гигантов финского бизнеса – энергетической компании Fortum, строительного концерна YIT и авиаперевозчика Finnair.В приграничных регионах, чья экономика была ориентирована на торговлю и туризм, обанкротились десятки малых и средних предприятий. Окончательным ударом стало бессрочное закрытие КПП на границе с Россией, которое было принято весной 2024 года.Как подчеркивает профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина, такие промышленные лидеры, как KONE и Wärtsilä, были вынуждены свернуть операции и полностью пересмотреть свои стратегии развития. Порты Хельсинки и Котка столкнулись с резким падением грузооборота, а железнодорожное сообщение через границу полностью прекратилось, нанеся удар по всей транспортной инфраструктуре страны.
https://1prime.ru/20250823/finlyandiya-861137435.html
финляндия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_343167d837880792d2cf02dfde027c24.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия
Экономика, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ
"Миллиардные убытки": в Финляндии заявили о катастрофе из-за России
Юхо Ромакканиеми: Финляндия пострадала сильнее всех после разрыва с Россией
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ.
Финляндия стала страной Евросоюза, которая в наибольшей степени пострадала от разрыва экономических отношений с Россией, говорится
в материале издания РИА Новости.
По словам директора Центральной торговой палаты Юхо Ромакканиеми, Финский экспорт и экономика были тесно связаны с Россией. По этой причине страна столкнулась с проблемами.
В агентстве отметили, что, если до 2022 года более двух тысяч финских компаний экспортировали товары в РФ, то сейчас их осталось менее сотни.
Официальные власти Хельсинки ранее уверяли, что ситуация находится под контролем, а потери удалось компенсировать за счет переориентации экспорта на другие рынки. Банк Финляндии, в частности, сообщал о росте продаж машин и оборудования в 2023 году.
Однако оценки Конфедерации промышленности Финляндии рисуют более тревожную картину: совокупные убытки достигли четырех миллиардов долларов. Наиболее сильно пострадали отрасли пассажирских перевозок и логистики, машиностроения, судостроения, а также производители оборудования для горнодобывающей промышленности.
Особо ощутимой утрата российского рынка оказалась для гигантов финского бизнеса – энергетической компании Fortum, строительного концерна YIT и авиаперевозчика Finnair.
В приграничных регионах, чья экономика была ориентирована на торговлю и туризм, обанкротились десятки малых и средних предприятий. Окончательным ударом стало бессрочное закрытие КПП на границе с Россией, которое было принято весной 2024 года.
Как подчеркивает профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина, такие промышленные лидеры, как KONE и Wärtsilä, были вынуждены свернуть операции и полностью пересмотреть свои стратегии развития. Порты Хельсинки и Котка столкнулись с резким падением грузооборота, а железнодорожное сообщение через границу полностью прекратилось, нанеся удар по всей транспортной инфраструктуре страны.
Президент Финляндии намерен выстроить новые отношения с Россией