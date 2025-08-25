Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стубб призвал не преувеличить роль Финляндии на переговорах по Украине
Политика
Стубб призвал не преувеличить роль Финляндии на переговорах по Украине
политика
финляндия
сша
украина
дональд трамп
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб призвал не преувеличить свою роль или роль Финляндии на переговорах по Украине, состоявшихся в Белом доме. Ранее Стубб, неожиданно оказавшийся среди европейских лидеров на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 18 августа, объяснил свое присутствие там протяженной границей Финляндии с Россией и историческим опытом между двумя странами. "Я не считаю, что нужно преувеличивать роль президента или роль Финляндии. Но, конечно, для нас как для страны хорошо, что мы можем сидеть за столами, где принимаются решения", - сказал он журналистам в ходе своего визита на Аландские острова, отвечая на вопрос о своей роли на переговорах в Белом доме. Трансляция велась финскими СМИ. Стубб добавил, что видит свою роль на переговорах как "резюмирующую" или как роль "переводчика" между Украиной и США или США и Европой. "То, что мы можем участвовать в этих обсуждениях, во многом связано, возможно, с моими личными отношениями как с президентом Трампом, так и с президентом Зеленским. Мы надеемся, что эта роль продолжится, по крайней мере, еще какое-то время", - сказал Стубб. Стубб ранее рассказал, что часто переписывается или созванивается с Трампом. Издание Wall Street Journal писало 13 августа, что Стубб "сумел расположить" к себе Трампа во время совместной игры в гольф, после чего между лидерами стран установился регулярный контакт.
финляндия, сша, украина, дональд трамп
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, США, УКРАИНА, Дональд Трамп
Президент Финляндии призвал не преувеличить роль страны на переговорах по Украине

© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernmentФлаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernment
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб призвал не преувеличить свою роль или роль Финляндии на переговорах по Украине, состоявшихся в Белом доме.
Ранее Стубб, неожиданно оказавшийся среди европейских лидеров на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 18 августа, объяснил свое присутствие там протяженной границей Финляндии с Россией и историческим опытом между двумя странами.
"Я не считаю, что нужно преувеличивать роль президента или роль Финляндии. Но, конечно, для нас как для страны хорошо, что мы можем сидеть за столами, где принимаются решения", - сказал он журналистам в ходе своего визита на Аландские острова, отвечая на вопрос о своей роли на переговорах в Белом доме. Трансляция велась финскими СМИ.
Стубб добавил, что видит свою роль на переговорах как "резюмирующую" или как роль "переводчика" между Украиной и США или США и Европой.
"То, что мы можем участвовать в этих обсуждениях, во многом связано, возможно, с моими личными отношениями как с президентом Трампом, так и с президентом Зеленским. Мы надеемся, что эта роль продолжится, по крайней мере, еще какое-то время", - сказал Стубб.
Стубб ранее рассказал, что часто переписывается или созванивается с Трампом. Издание Wall Street Journal писало 13 августа, что Стубб "сумел расположить" к себе Трампа во время совместной игры в гольф, после чего между лидерами стран установился регулярный контакт.
Президент Финляндии Александр Стубб - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
В США обрушились на Стубба из-за антироссийских высказываний
21 августа, 20:17
21 августа, 20:17
 
Политика
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
