В Крыму предотвратили теракт против сотрудников УФСБ

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Ставшая жертвой телефонных мошенников женщина пыталась подорвать сотрудников УФСБ в Крыму, теракт предотвращен, задержанная, по замыслу СБУ, тоже должна была погибнуть при взрыве, сообщает ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в республике Крым предотвращен террористический акт, планировавшийся службой безопасности Украины в отношении сотрудников ФСБ России. В результате проведенных мероприятий задержана 54-летняя гражданка России, жительница Волгоградской области, которая в целях возврата похищенных в результате телефонного мошенничества денежных средств, обманным путем была вовлечена в террористическую деятельность украинскими спецслужбами с использованием мессенджера Telegram", - говорится в сообщении. Установлено, что в мае представитель СБУ позвонил фигурантке и, представившись следователем ФСБ России, сообщил о том, что гражданин Украины, включенный в список террористов, по доверенности, предоставленной ему самой женщиной, взял на её имя в кредит денежные средства и перевел их на нужды вооруженных сил Украины. Чтобы избежать уголовной ответственности, под залог квартиры женщина оформила несколько кредитов на сумму более трех миллионов рублей, которые перевела аферистам. Далее, выполняя указания украинского куратора, она прибыла в Крым, где забрала у курьера православную икону, в которую было вмонтировано самодельное взрывное устройство (СВУ). Принесла ее на контрольно-пропускной пункт здания УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю, где была задержана сотрудниками ФСБ России. Подчеркивается, что в ходе осмотра в иконе обнаружено и обезврежено СВУ фугасного типа мощностью один килограмм в тротиловом эквиваленте, механизм срабатывал при поступлении на него кодового сигнала. "По замыслу спецслужб Украины, подрыв посылки привел бы не только к гибели сотрудников, но и самой исполнительницы теракта, которая по требованию куратора должна была лично направить код на исполнительный механизм взрывного устройства", - отметили в ФСБ. "Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 205 (покушение на террористический акт), частью 1 статьи 222.1 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России", - добавляется в сообщении.

