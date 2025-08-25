Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются - 25.08.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник демонстрируют заметное снижение после роста на самих биржах в пятницу, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.24 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,24%, до 45 607 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,35%, до 23 487,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,26%, до 6 466,25 пункта. В пятницу фондовые биржи США закрыли торги заметным ростом, в том числе индекс Dow Jones обновил исторический рекорд. Такая динамика была связана с комментариями главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. В пятницу Пауэлл дал комментарии, заявив, что ограничительная кредитно-денежная политика ФРС, а также меняющиеся прогнозы и смещение баланса рисков вокруг инфляции и рынка труда "могут потребовать корректировки" курса. Рынки восприняли такие комментарии как сигнал к снижению учётной ставки. По данным CME Group, порядка 87% аналитиков ждут снижения в сентябре до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5%. Инвесторы также ожидают макростатистику из США позднее в понедельник. Аналитики прогнозируют, что продажи новых домов в Штатах в июле выросли до 630 тысяч сделок с 627 тысяч в июне. А позднее на неделе опубликуют новую оценку квартального ВВП США. Первая оценка, опубликованная в конце июля, показала рост экономики страны на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
Экономика, Рынок, Торги, США, Джером Пауэлл, Dow Jones, Nasdaq Composite
13:42 25.08.2025
 
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит снижаются после роста в пятницу

© РИА Новости . Ксения СаенкоНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости . Ксения Саенко
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник демонстрируют заметное снижение после роста на самих биржах в пятницу, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.24 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,24%, до 45 607 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,35%, до 23 487,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,26%, до 6 466,25 пункта.
В пятницу фондовые биржи США закрыли торги заметным ростом, в том числе индекс Dow Jones обновил исторический рекорд.
Такая динамика была связана с комментариями главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. В пятницу Пауэлл дал комментарии, заявив, что ограничительная кредитно-денежная политика ФРС, а также меняющиеся прогнозы и смещение баланса рисков вокруг инфляции и рынка труда "могут потребовать корректировки" курса.
Рынки восприняли такие комментарии как сигнал к снижению учётной ставки. По данным CME Group, порядка 87% аналитиков ждут снижения в сентябре до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5%.
Инвесторы также ожидают макростатистику из США позднее в понедельник. Аналитики прогнозируют, что продажи новых домов в Штатах в июле выросли до 630 тысяч сделок с 627 тысяч в июне.
А позднее на неделе опубликуют новую оценку квартального ВВП США. Первая оценка, опубликованная в конце июля, показала рост экономики страны на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
