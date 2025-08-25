Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Туркмения и Пакистан обсудили реализацию проекта газопровода - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250825/gazoprovod-861231545.html
Туркмения и Пакистан обсудили реализацию проекта газопровода
Туркмения и Пакистан обсудили реализацию проекта газопровода - 25.08.2025, ПРАЙМ
Туркмения и Пакистан обсудили реализацию проекта газопровода
Заместитель министра иностранных дел Туркмении Ахмет Гурбанов и дополнительный секретарь МИД Пакистана по странам Западной Азии и Афганистану Саид Али Асад... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T20:38+0300
2025-08-25T20:38+0300
газ
мировая экономика
пакистан
туркмения
афганистан
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/16/841331612_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_5944c84e78738283ca981acda3ef83bf.jpg
АШХАБАД, 25 авг – ПРАЙМ. Заместитель министра иностранных дел Туркмении Ахмет Гурбанов и дополнительный секретарь МИД Пакистана по странам Западной Азии и Афганистану Саид Али Асад Гиллани на переговорах в Ашхабаде обсудили реализацию проекта газопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия (ТАПИ), сообщило в понедельник туркменское внешнеполитическое ведомство. "Были рассмотрены пути совершенствования договорно-правовой базы сотрудничества и вопросы продвижения совместных проектов в сфере энергетики и транспорта. В этом контексте дипломаты обсудили реализацию проекта транснационального газопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия (ТАПИ)", – говорится в сообщении. Стороны также рассмотрели текущее состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, отметили в МИД. Гиллани встретился и с главой МИД Туркмении Рашидом Мередовым. Стороны обсудили сотрудничество между Ашхабадом и Исламабадом, а также договорились "продолжать работу по развитию транспортной и энергетической взаимосвязанности" между Туркменистаном и Пакистаном, а также странами региона, добавили в ведомстве. Газопровод ТАПИ является крупнейшим региональным энергетическим проектом протяженностью 1821 километр с пропускной способностью 33 миллиарда кубометров природного газа в год. Строительство магистрали началось в 2015 году на территории Туркмении. Согласно проекту, газопровод пройдет через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветта и Мултан и достигнет пункта Фазилка на индийско-пакистанской границе.
https://1prime.ru/20250617/novak-858563165.html
пакистан
туркмения
афганистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/16/841331612_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_92920de6f661b061019e3ce4d7b0b95a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, мировая экономика, пакистан, туркмения, афганистан, мид
Газ, Мировая экономика, ПАКИСТАН, ТУРКМЕНИЯ, АФГАНИСТАН, МИД
20:38 25.08.2025
 
Туркмения и Пакистан обсудили реализацию проекта газопровода

Представители Туркмении и Пакистана обсудили реализацию проекта газопровода ТАПИ

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод
Газопровод - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Газопровод. Архивное фото
© Фото : ПАО «Газпром»
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АШХАБАД, 25 авг – ПРАЙМ. Заместитель министра иностранных дел Туркмении Ахмет Гурбанов и дополнительный секретарь МИД Пакистана по странам Западной Азии и Афганистану Саид Али Асад Гиллани на переговорах в Ашхабаде обсудили реализацию проекта газопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия (ТАПИ), сообщило в понедельник туркменское внешнеполитическое ведомство.
"Были рассмотрены пути совершенствования договорно-правовой базы сотрудничества и вопросы продвижения совместных проектов в сфере энергетики и транспорта. В этом контексте дипломаты обсудили реализацию проекта транснационального газопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия (ТАПИ)", – говорится в сообщении.
Стороны также рассмотрели текущее состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, отметили в МИД.
Гиллани встретился и с главой МИД Туркмении Рашидом Мередовым. Стороны обсудили сотрудничество между Ашхабадом и Исламабадом, а также договорились "продолжать работу по развитию транспортной и энергетической взаимосвязанности" между Туркменистаном и Пакистаном, а также странами региона, добавили в ведомстве.
Газопровод ТАПИ является крупнейшим региональным энергетическим проектом протяженностью 1821 километр с пропускной способностью 33 миллиарда кубометров природного газа в год. Строительство магистрали началось в 2015 году на территории Туркмении. Согласно проекту, газопровод пройдет через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветта и Мултан и достигнет пункта Фазилка на индийско-пакистанской границе.
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
Новак оценил перспективы газопровода "Сила Сибири 2"
17 июня, 10:05
 
ГазМировая экономикаПАКИСТАНТУРКМЕНИЯАФГАНИСТАНМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала