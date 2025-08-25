https://1prime.ru/20250825/gazoprovod-861231545.html

Туркмения и Пакистан обсудили реализацию проекта газопровода

Туркмения и Пакистан обсудили реализацию проекта газопровода

АШХАБАД, 25 авг – ПРАЙМ. Заместитель министра иностранных дел Туркмении Ахмет Гурбанов и дополнительный секретарь МИД Пакистана по странам Западной Азии и Афганистану Саид Али Асад Гиллани на переговорах в Ашхабаде обсудили реализацию проекта газопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия (ТАПИ), сообщило в понедельник туркменское внешнеполитическое ведомство. "Были рассмотрены пути совершенствования договорно-правовой базы сотрудничества и вопросы продвижения совместных проектов в сфере энергетики и транспорта. В этом контексте дипломаты обсудили реализацию проекта транснационального газопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия (ТАПИ)", – говорится в сообщении. Стороны также рассмотрели текущее состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, отметили в МИД. Гиллани встретился и с главой МИД Туркмении Рашидом Мередовым. Стороны обсудили сотрудничество между Ашхабадом и Исламабадом, а также договорились "продолжать работу по развитию транспортной и энергетической взаимосвязанности" между Туркменистаном и Пакистаном, а также странами региона, добавили в ведомстве. Газопровод ТАПИ является крупнейшим региональным энергетическим проектом протяженностью 1821 километр с пропускной способностью 33 миллиарда кубометров природного газа в год. Строительство магистрали началось в 2015 году на территории Туркмении. Согласно проекту, газопровод пройдет через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветта и Мултан и достигнет пункта Фазилка на индийско-пакистанской границе.

