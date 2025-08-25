Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД внесут проект о выплате семьям с детьми к 1 сентября - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250825/gd-861189090.html
В ГД внесут проект о выплате семьям с детьми к 1 сентября
В ГД внесут проект о выплате семьям с детьми к 1 сентября - 25.08.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о выплате семьям с детьми к 1 сентября
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается ввести ежегодную выплату семьям с... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T01:18+0300
2025-08-25T01:18+0300
общество
экономика
россия
сергей миронов
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861189090.jpg?1756073925
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается ввести ежегодную выплату семьям с детьми к 1 сентября для приобретения учебных пособий, формы, канцелярских принадлежностей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. "Предлагается осуществлять ежегодную выплату перед началом учебного года семьям, имеющим детей, обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего, а также очной формы среднего и высшего образования, реализуемым в Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что затраты семей на сбор детей в школу, колледжи и высшие учебные заведения нередко составляют значительную часть ежемесячного семейного бюджета. "Предлагаю предоставить семьям с детьми ежегодную выплату к 1 сентября. На каждого школьника в возрасте от 6 до 18 лет – по 28,7 тысячи рублей. Студентам вузов и техникумов – от 14,3 тысяч до 21,5 тысячи рублей. Детям из малоимущих семьей – по 43 тысячи рублей. Ежегодная выплата на одного ребёнка-инвалида в возрасте от 6 до 23 лет должна составить 50,2 тысячи рублей и 21,5 тысячи рублей – до наступления 28-летнего возраста", - сообщил он. Политик привел данные исследований российских маркетплейсов, согласно которым за последний год стоимость ученического набора к первому сентября выросла на 30%-35%. По его словам, цены увеличились на одежду, канцелярские товары в среднем подорожали на 22%, пластилин – на 69%, а акварель – на 48%. "Средняя цена школьного набора сегодня составляет 28,7 тысячи рублей. Для мальчиков в него входит 9 и для девочек 11 предметов одежды. Сюда же надо добавить учебные пособия и канцелярские товары. На круг набегает приличная сумма, которая перед началом учебного года увеличивается за счёт летнего "сезонного" коэффициента. Надо учитывать, что в течение года родителей ждут дополнительные траты, и поэтому мы предлагаем государству взять на себя расходы на подготовку детей к 1 сентября", - подытожил Миронов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, сергей миронов, госдума
Общество , Экономика, РОССИЯ, Сергей Миронов, Госдума
01:18 25.08.2025
 
В ГД внесут проект о выплате семьям с детьми к 1 сентября

В Госдуму внесут проект о ежегодной выплате семьям с детьми к 1 сентября

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается ввести ежегодную выплату семьям с детьми к 1 сентября для приобретения учебных пособий, формы, канцелярских принадлежностей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.
"Предлагается осуществлять ежегодную выплату перед началом учебного года семьям, имеющим детей, обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего, а также очной формы среднего и высшего образования, реализуемым в Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что затраты семей на сбор детей в школу, колледжи и высшие учебные заведения нередко составляют значительную часть ежемесячного семейного бюджета.
"Предлагаю предоставить семьям с детьми ежегодную выплату к 1 сентября. На каждого школьника в возрасте от 6 до 18 лет – по 28,7 тысячи рублей. Студентам вузов и техникумов – от 14,3 тысяч до 21,5 тысячи рублей. Детям из малоимущих семьей – по 43 тысячи рублей. Ежегодная выплата на одного ребёнка-инвалида в возрасте от 6 до 23 лет должна составить 50,2 тысячи рублей и 21,5 тысячи рублей – до наступления 28-летнего возраста", - сообщил он.
Политик привел данные исследований российских маркетплейсов, согласно которым за последний год стоимость ученического набора к первому сентября выросла на 30%-35%. По его словам, цены увеличились на одежду, канцелярские товары в среднем подорожали на 22%, пластилин – на 69%, а акварель – на 48%.
"Средняя цена школьного набора сегодня составляет 28,7 тысячи рублей. Для мальчиков в него входит 9 и для девочек 11 предметов одежды. Сюда же надо добавить учебные пособия и канцелярские товары. На круг набегает приличная сумма, которая перед началом учебного года увеличивается за счёт летнего "сезонного" коэффициента. Надо учитывать, что в течение года родителей ждут дополнительные траты, и поэтому мы предлагаем государству взять на себя расходы на подготовку детей к 1 сентября", - подытожил Миронов.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯСергей МироновГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала