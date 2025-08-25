Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Канцлер ФРГ выступил с печальным обращением о будущем страны - 25.08.2025
Канцлер ФРГ выступил с печальным обращением о будущем страны
Канцлер ФРГ выступил с печальным обращением о будущем страны - 25.08.2025, ПРАЙМ
Канцлер ФРГ выступил с печальным обращением о будущем страны
Канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на конференции регионального уровня своей партии, указал, что страна больше не в состоянии поддерживать существующую... | 25.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 августа — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на конференции регионального уровня своей партии, указал, что страна больше не в состоянии поддерживать существующую систему всеобщего благосостояния, сообщает газета The Daily Telegraph.“Государство всеобщего благосостояния в том виде, в котором мы имеем его сегодня, больше не может финансироваться за счет того, что мы можем себе позволить экономически”, — приводит слова канцлера издание.Также Мерц отметил, что планирует продолжать политику ограничения миграции и разрабатывать меры для поддержки предпринимательства.Ранее, 27 июня, президент России Владимир Путин, возвращаясь с визита в Белоруссию, заявил, что Германия и Франция находятся на грани экономической рецессии.
05:12 25.08.2025
 
Канцлер ФРГ выступил с печальным обращением о будущем страны

Telegraph: канцлер Германии Мерц рассказал о неустойчивости благосостояния страны

Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party/ISABEL INFANTES
МОСКВА, 25 августа — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на конференции регионального уровня своей партии, указал, что страна больше не в состоянии поддерживать существующую систему всеобщего благосостояния, сообщает газета The Daily Telegraph.
“Государство всеобщего благосостояния в том виде, в котором мы имеем его сегодня, больше не может финансироваться за счет того, что мы можем себе позволить экономически”, — приводит слова канцлера издание.
Также Мерц отметил, что планирует продолжать политику ограничения миграции и разрабатывать меры для поддержки предпринимательства.
Ранее, 27 июня, президент России Владимир Путин, возвращаясь с визита в Белоруссию, заявил, что Германия и Франция находятся на грани экономической рецессии.
