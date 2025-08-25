https://1prime.ru/20250825/germaniya-861189839.html
Канцлер ФРГ выступил с печальным обращением о будущем страны
Канцлер ФРГ выступил с печальным обращением о будущем страны - 25.08.2025, ПРАЙМ
Канцлер ФРГ выступил с печальным обращением о будущем страны
Канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на конференции регионального уровня своей партии, указал, что страна больше не в состоянии поддерживать существующую... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T05:12+0300
2025-08-25T05:12+0300
2025-08-25T05:12+0300
германия
белоруссия
франция
владимир путин
фридрих мерц
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857329293_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d4c45dd70a9798a9b3eaead50c75156f.jpg
МОСКВА, 25 августа — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на конференции регионального уровня своей партии, указал, что страна больше не в состоянии поддерживать существующую систему всеобщего благосостояния, сообщает газета The Daily Telegraph.“Государство всеобщего благосостояния в том виде, в котором мы имеем его сегодня, больше не может финансироваться за счет того, что мы можем себе позволить экономически”, — приводит слова канцлера издание.Также Мерц отметил, что планирует продолжать политику ограничения миграции и разрабатывать меры для поддержки предпринимательства.Ранее, 27 июня, президент России Владимир Путин, возвращаясь с визита в Белоруссию, заявил, что Германия и Франция находятся на грани экономической рецессии.
https://1prime.ru/20250820/merts-860984694.html
https://1prime.ru/20250813/ukraina-860685156.html
германия
белоруссия
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857329293_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_124010e6662020282b6d0df1495611f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, белоруссия, франция, владимир путин, фридрих мерц, мировая экономика
ГЕРМАНИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ФРАНЦИЯ, Владимир Путин, Фридрих Мерц, Мировая экономика
Канцлер ФРГ выступил с печальным обращением о будущем страны
Telegraph: канцлер Германии Мерц рассказал о неустойчивости благосостояния страны