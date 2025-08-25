Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Украины резко ответил на призыв Сийярто прекратить угрозы - 25.08.2025
Глава МИД Украины резко ответил на призыв Сийярто прекратить угрозы
2025-08-25T00:36+0300
2025-08-25T00:36+0300
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на призыв министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на инфраструктуру энергоснабжения страны. Ранее Сийярто призвал Украину прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Венгрия расценивает как нападение на свой суверенитет. "Я отвечу на венгерский манер. Вам не нужно говорить (Владимиру Зеленскому - ред.), что делать и говорить, и когда… Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйте (поставки энергоресурсов - ред.)… как и вся остальная Европа", - написал Сибига на своей странице в соцсети Х. Сийярто в пятницу заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти. В этой связи Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на призыв министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на инфраструктуру энергоснабжения страны.
Ранее Сийярто призвал Украину прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Венгрия расценивает как нападение на свой суверенитет.
"Я отвечу на венгерский манер. Вам не нужно говорить (Владимиру Зеленскому - ред.), что делать и говорить, и когда… Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйте (поставки энергоресурсов - ред.)… как и вся остальная Европа", - написал Сибига на своей странице в соцсети Х.
Сийярто в пятницу заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти. В этой связи Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.
 
