https://1prime.ru/20250825/glava-861190468.html
Глава РФПИ назвал кризис соцобеспечения ФРГ итогом неправильных решений
Глава РФПИ назвал кризис соцобеспечения ФРГ итогом неправильных решений - 25.08.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ назвал кризис соцобеспечения ФРГ итогом неправильных решений
Кризис системы соцобеспечения ФРГ стал результатом многих лет неправильных решений и политики, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T06:46+0300
2025-08-25T06:46+0300
2025-08-25T06:46+0300
экономика
финансы
россия
германия
фрг
рф
кирилл дмитриев
фридрих мерц
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861190468.jpg?1756093609
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Кризис системы соцобеспечения ФРГ стал результатом многих лет неправильных решений и политики, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Дмитриев в соцсети Х сделал репост новости о заявлении канцлера Германии Фридриха Мерца, который заявил о невозможности Германии продолжать финансировать свою систему соцобеспечения в существующем виде.
"Возможно, "кризис", о котором говорит канцлер, не упал с неба – это итог многих лет неверных решений и плохой политики. И эти неправильные политические решения продолжаются", - написал Дмитриев.
германия
фрг
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, германия, фрг, рф, кирилл дмитриев, фридрих мерц, рфпи
Экономика, Финансы, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, РФ, Кирилл Дмитриев, Фридрих Мерц, РФПИ
Глава РФПИ назвал кризис соцобеспечения ФРГ итогом неправильных решений
Глава РФПИ Дмитриев назвал кризис системы соцобеспечения ФРГ итогом неправильных решений
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Кризис системы соцобеспечения ФРГ стал результатом многих лет неправильных решений и политики, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Дмитриев в соцсети Х сделал репост новости о заявлении канцлера Германии Фридриха Мерца, который заявил о невозможности Германии продолжать финансировать свою систему соцобеспечения в существующем виде.
"Возможно, "кризис", о котором говорит канцлер, не упал с неба – это итог многих лет неверных решений и плохой политики. И эти неправильные политические решения продолжаются", - написал Дмитриев.