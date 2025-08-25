https://1prime.ru/20250825/glava-861190468.html

Глава РФПИ назвал кризис соцобеспечения ФРГ итогом неправильных решений

Глава РФПИ назвал кризис соцобеспечения ФРГ итогом неправильных решений - 25.08.2025, ПРАЙМ

Глава РФПИ назвал кризис соцобеспечения ФРГ итогом неправильных решений

Кризис системы соцобеспечения ФРГ стал результатом многих лет неправильных решений и политики, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по... | 25.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-25T06:46+0300

2025-08-25T06:46+0300

2025-08-25T06:46+0300

экономика

финансы

россия

германия

фрг

рф

кирилл дмитриев

фридрих мерц

рфпи

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861190468.jpg?1756093609

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Кризис системы соцобеспечения ФРГ стал результатом многих лет неправильных решений и политики, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Дмитриев в соцсети Х сделал репост новости о заявлении канцлера Германии Фридриха Мерца, который заявил о невозможности Германии продолжать финансировать свою систему соцобеспечения в существующем виде. "Возможно, "кризис", о котором говорит канцлер, не упал с неба – это итог многих лет неверных решений и плохой политики. И эти неправильные политические решения продолжаются", - написал Дмитриев.

германия

фрг

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, германия, фрг, рф, кирилл дмитриев, фридрих мерц, рфпи