Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава РФПИ назвал кризис соцобеспечения ФРГ итогом неправильных решений - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250825/glava-861190468.html
Глава РФПИ назвал кризис соцобеспечения ФРГ итогом неправильных решений
Глава РФПИ назвал кризис соцобеспечения ФРГ итогом неправильных решений - 25.08.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ назвал кризис соцобеспечения ФРГ итогом неправильных решений
Кризис системы соцобеспечения ФРГ стал результатом многих лет неправильных решений и политики, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T06:46+0300
2025-08-25T06:46+0300
экономика
финансы
россия
германия
фрг
рф
кирилл дмитриев
фридрих мерц
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861190468.jpg?1756093609
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Кризис системы соцобеспечения ФРГ стал результатом многих лет неправильных решений и политики, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Дмитриев в соцсети Х сделал репост новости о заявлении канцлера Германии Фридриха Мерца, который заявил о невозможности Германии продолжать финансировать свою систему соцобеспечения в существующем виде. "Возможно, "кризис", о котором говорит канцлер, не упал с неба – это итог многих лет неверных решений и плохой политики. И эти неправильные политические решения продолжаются", - написал Дмитриев.
германия
фрг
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, германия, фрг, рф, кирилл дмитриев, фридрих мерц, рфпи
Экономика, Финансы, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, РФ, Кирилл Дмитриев, Фридрих Мерц, РФПИ
06:46 25.08.2025
 
Глава РФПИ назвал кризис соцобеспечения ФРГ итогом неправильных решений

Глава РФПИ Дмитриев назвал кризис системы соцобеспечения ФРГ итогом неправильных решений

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Кризис системы соцобеспечения ФРГ стал результатом многих лет неправильных решений и политики, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Дмитриев в соцсети Х сделал репост новости о заявлении канцлера Германии Фридриха Мерца, который заявил о невозможности Германии продолжать финансировать свою систему соцобеспечения в существующем виде.
"Возможно, "кризис", о котором говорит канцлер, не упал с неба – это итог многих лет неверных решений и плохой политики. И эти неправильные политические решения продолжаются", - написал Дмитриев.
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯГЕРМАНИЯФРГРФКирилл ДмитриевФридрих МерцРФПИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала