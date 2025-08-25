https://1prime.ru/20250825/gosdep-861194797.html
Госдеп поддержал позицию посла США во Франции по борьбе с антисемитизмом
Госдеп поддержал позицию посла США во Франции по борьбе с антисемитизмом - 25.08.2025, ПРАЙМ
Госдеп поддержал позицию посла США во Франции по борьбе с антисемитизмом
2025-08-25T08:59+0300
экономика
общество
сша
франция
эммануэль макрон
мид
politico
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Госдепартамент США поддерживает позицию посла США во Франции Чарльза Кушнера, осудившего французского президента Эммануэля Макрона в недостаточности усилий по борьбе с антисемитизмом, заявил главный заместитель пресс-секретаря госдепартамента Томми Пиготт. Ранее МИД Франции вызвал Кушнера, назвав неприемлемыми его заявления о недостаточности усилий Макрона по борьбе с антисемитизмом. Во французском министерстве иностранных дел также опровергли заявления посла о недостаточной борьбе с антисемитизмом во Франции, хотя и признали рост случаев его проявления в стране. "Да, мы поддерживаем его заявления", - заявил Пиготт в комментарии изданию Politico, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Представитель госдепа добавил, что Кушнер "делает большую работу" по продвижению национальных интересов США.
сша
франция
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Госдепартамент США поддерживает позицию посла США во Франции Чарльза Кушнера, осудившего французского президента Эммануэля Макрона в недостаточности усилий по борьбе с антисемитизмом, заявил главный заместитель пресс-секретаря госдепартамента Томми Пиготт.
Ранее МИД Франции вызвал Кушнера, назвав неприемлемыми его заявления о недостаточности усилий Макрона по борьбе с антисемитизмом. Во французском министерстве иностранных дел также опровергли заявления посла о недостаточной борьбе с антисемитизмом во Франции, хотя и признали рост случаев его проявления в стране.
"Да, мы поддерживаем его заявления", - заявил Пиготт в комментарии изданию Politico, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Представитель госдепа добавил, что Кушнер "делает большую работу" по продвижению национальных интересов США.
