Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдеп поддержал позицию посла США во Франции по борьбе с антисемитизмом - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250825/gosdep-861194797.html
Госдеп поддержал позицию посла США во Франции по борьбе с антисемитизмом
Госдеп поддержал позицию посла США во Франции по борьбе с антисемитизмом - 25.08.2025, ПРАЙМ
Госдеп поддержал позицию посла США во Франции по борьбе с антисемитизмом
Госдепартамент США поддерживает позицию посла США во Франции Чарльза Кушнера, осудившего французского президента Эммануэля Макрона в недостаточности усилий по... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T08:59+0300
2025-08-25T08:59+0300
экономика
общество
сша
франция
эммануэль макрон
мид
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/82126/35/821263509_0:242:3561:2245_1920x0_80_0_0_7dab5dfae4a95da12c368c6d5cf97acd.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Госдепартамент США поддерживает позицию посла США во Франции Чарльза Кушнера, осудившего французского президента Эммануэля Макрона в недостаточности усилий по борьбе с антисемитизмом, заявил главный заместитель пресс-секретаря госдепартамента Томми Пиготт. Ранее МИД Франции вызвал Кушнера, назвав неприемлемыми его заявления о недостаточности усилий Макрона по борьбе с антисемитизмом. Во французском министерстве иностранных дел также опровергли заявления посла о недостаточной борьбе с антисемитизмом во Франции, хотя и признали рост случаев его проявления в стране. "Да, мы поддерживаем его заявления", - заявил Пиготт в комментарии изданию Politico, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Представитель госдепа добавил, что Кушнер "делает большую работу" по продвижению национальных интересов США.
https://1prime.ru/20250824/ukraina-861181937.html
сша
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82126/35/821263509_124:0:3437:2485_1920x0_80_0_0_6127c25494eea88156bb4add31c3542f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, франция, эммануэль макрон, мид, politico
Экономика, Общество , США, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, МИД, Politico
08:59 25.08.2025
 
Госдеп поддержал позицию посла США во Франции по борьбе с антисемитизмом

Госдеп одобрил позицию посла США о недостаточной борьбе Макрона с антисемитизмом

© РИА НовостиГосдепартамент США
Госдепартамент США - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Госдепартамент США поддерживает позицию посла США во Франции Чарльза Кушнера, осудившего французского президента Эммануэля Макрона в недостаточности усилий по борьбе с антисемитизмом, заявил главный заместитель пресс-секретаря госдепартамента Томми Пиготт.
Ранее МИД Франции вызвал Кушнера, назвав неприемлемыми его заявления о недостаточности усилий Макрона по борьбе с антисемитизмом. Во французском министерстве иностранных дел также опровергли заявления посла о недостаточной борьбе с антисемитизмом во Франции, хотя и признали рост случаев его проявления в стране.
"Да, мы поддерживаем его заявления", - заявил Пиготт в комментарии изданию Politico, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Представитель госдепа добавил, что Кушнер "делает большую работу" по продвижению национальных интересов США.
Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Экс-посол Франции в США заявил о завершении эпохи господства Запада
Вчера, 20:36
 
ЭкономикаОбществоСШАФРАНЦИЯЭммануэль МакронМИДPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала