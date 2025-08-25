https://1prime.ru/20250825/grechka-861222674.html

В Минсельхозе рассказали об объемах производства гречки

В Минсельхозе рассказали об объемах производства гречки

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Объем производства гречневой крупы с начала 2025 года составил 253,6 тысячи тонн, в 2024 году было произведено более 580 тысяч тонн, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ. "Что касается производства гречневой крупы, то за 2024 год было произведено более 580 тысяч тонн, что на 4,5% превышает показатель 2023 года. Объем производства с начала текущего года составил 253,6 тысячи тонн", - говорится в сообщении. Также отмечается, что в этом году валовой сбор гречихи с учетом больших запасов, которые на 1 августа составляли 210 тысяч тонн, позволит с избытком обеспечить продовольственный рынок необходимым сырьем для переработки. Сегодня сбор гречихи на начальной фазе. Средняя урожайность в текущем году составляет 17,2 центнера на гектар, что на 3,7 центнера больше, чем в прошлом году, добавили в Минсельхозе. "Значительные объемы производства гречневой крупы способствуют сохранению стабильной ценовой ситуации на рынке. По состоянию на 20 августа, по данным Росстата, розничная стоимость гречки на 4,3% ниже уровня прошлого года и составляет в среднем 77 рублей за килограмм", - напомнили в министерстве.

