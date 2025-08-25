https://1prime.ru/20250825/grigorenko-861210068.html

Григоренко оценил число россиян, оформивших самозапрет на кредиты

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Самозапрет на выдачу кредитов и займов оформили на "Госуслугах" уже порядка 15 миллионов россиян, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. Закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, вступил в силу с 1 марта 2025 года. Он призван защитить граждан от мошенничества - например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии. Самозапрет можно установить на любые потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов. "На сегодняшний день порядка 15 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты и займы через портал Госуслуг с 1 марта этого года", - процитировали в аппарате слова вице-премьера. Григоренко также отметил, что самозапрет на кредиты входит в число самых популярных у граждан инструментов для защиты от мошенников. С 1 июня этого года в России вступил в силу закон о защите граждан от кибермошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Так, на сегодняшний день введен запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября они смогут отказаться от спам-звонков. С сентября россияне также смогут устанавливать через госуслуги самозапрет на оформление сим-карт. Сейчас идет подготовка нового пакета мер по борьбе с мошенничеством. Его планируется внести в Госдуму осенью.

