Индекс делового климата IFO в Германии в августе неожиданно вырос - 25.08.2025
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в августе поднялся до 89 пунктов с 88,6 пункта в июле, следует из сообщения исследовательского института IFO. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали сохранения показателя.
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в августе поднялся до 89 пунктов с 88,6 пункта в июле, следует из сообщения исследовательского института IFO.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали сохранения показателя.
 
