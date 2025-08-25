https://1prime.ru/20250825/ifo-861201479.html
Индекс делового климата IFO в Германии в августе неожиданно вырос
Индекс делового климата IFO в Германии в августе неожиданно вырос - 25.08.2025, ПРАЙМ
Индекс делового климата IFO в Германии в августе неожиданно вырос
Индекс делового климата в Германии в августе поднялся до 89 пунктов с 88,6 пункта в июле, следует из сообщения исследовательского института IFO. | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T11:12+0300
2025-08-25T11:12+0300
2025-08-25T11:12+0300
экономика
германия
ifo
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859969201_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_48eaf4d1436ea9b5d466a2f688727e19.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в августе поднялся до 89 пунктов с 88,6 пункта в июле, следует из сообщения исследовательского института IFO. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали сохранения показателя.
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859969201_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ca4d8220cdf3030344cb7474ff1a381d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, ifo
Индекс делового климата IFO в Германии в августе неожиданно вырос
IFO: индекс делового климата в Германии в августе поднялся до 89 пунктов
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в августе поднялся до 89 пунктов с 88,6 пункта в июле, следует из сообщения исследовательского института IFO.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали сохранения показателя.