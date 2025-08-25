Фондовые индексы Франции и Германии снизились в понедельник

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250825/indeks-861230802.html
2025-08-25T20:01+0300
2025-08-25T20:01+0300
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Фондовые индексы Франции и Германии завершили торги понедельника в минусе, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня французский CAC 40 опустился на 1,59% - до 7 843,04 пункта, немецкий DAX - на 0,37%, до 24 273,12 пункта. В Великобритании торги не проводились в связи с выходным днем. Британский индекс FTSE 100 вырос в пятницу на 0,13% - до 9 321,4 пункта, в ходе торгов показатель достиг исторического рекорда. В понедельник исследовательский институт IFO опубликовал данные об индексе делового климата в Германии, который в августе поднялся до 89 пунктов с 88,6 пункта в июле, что стало максимальным значением с апреля прошлого года. Аналитики при этом ждали снижения показателя. На этой неделе в четверг станет известна статистика по немецкому рынку труда. Ожидается, что безработица в стране в августе осталась на уровне предыдущего месяца в 6,3%. Также в четверг станут известны предварительные данные о потребительских ценах в Германии. Согласно прогнозам, по итогам текущего месяца годовая инфляция ускорилась до 2,1% с 2% в июле.
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Фондовые индексы Франции и Германии завершили торги понедельника в минусе, свидетельствуют данные бирж.
По итогам дня французский CAC 40 опустился на 1,59% - до 7 843,04 пункта, немецкий DAX - на 0,37%, до 24 273,12 пункта.
В Великобритании торги не проводились в связи с выходным днем. Британский индекс FTSE 100 вырос в пятницу на 0,13% - до 9 321,4 пункта, в ходе торгов показатель достиг исторического рекорда.
В понедельник исследовательский институт IFO опубликовал данные об индексе делового климата в Германии, который в августе поднялся до 89 пунктов с 88,6 пункта в июле, что стало максимальным значением с апреля прошлого года. Аналитики при этом ждали снижения показателя.
На этой неделе в четверг станет известна статистика по немецкому рынку труда. Ожидается, что безработица в стране в августе осталась на уровне предыдущего месяца в 6,3%.
Также в четверг станут известны предварительные данные о потребительских ценах в Германии. Согласно прогнозам, по итогам текущего месяца годовая инфляция ускорилась до 2,1% с 2% в июле.
График - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Российский рынок акций завершил торги понедельника снижением
19:43
 
