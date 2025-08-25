https://1prime.ru/20250825/indeksy-861205444.html

Фондовые индексы Франции и Германии снижаются

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Фондовые индексы Франции и Германии опускаются в понедельник после публикации немецкой статистики, торги в Великобритании не проходят, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 12.51 мск немецкий DAX уменьшался на 0,37%, до 24 280,26 пункта, французский CAC 40 - на 0,64%, до 7 918,84 пункта. В Великобритании торги не проходят в связи с выходным днем. Британский индекс FTSE 100 завершил торги пятницы ростом на 0,13% - до 9 321,4 пункта, в ходе торгов пятницы показатель достиг исторического рекорда. Ранее в понедельник институт IFO сообщил, что индекс делового климата в Германии поднялся до 89 пунктов с 88,6 пункта в июле, тогда как аналитики ожидали сохранения показателя. Значение при этом стало самым высоким с апреля прошлого года. Индекс экономических ожиданий поднялся до максимальных с февраля 2022 года 91,6 пункта с пересмотренного показателя июля в 90,8 пункта (первоначально - 90,7 пункта), аналитики ожидали значения в 90,2 пункта. При этом индекс текущей экономической ситуации в стране сократился до 86,4 пункта с 86,5 пункта месяцем ранее при прогнозе в 86,7 пункта. Акции датской энергетической Orsted в Копенгагене дешевеют на 16,3%. Ранее компания сообщила, что получила от Бюро по управлению энергией океана (Bureau of Ocean Energy Management, BOEM) США распоряжение о прекращении работ на внешнем континентальном шельфе, связанных с ее проектом Revolution Wind. Отмечалось, что проект завершен на 80%.

