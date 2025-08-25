Fitch подтвердило кредитный рейтинг Индии

https://1prime.ru/20250825/indiya-861204081.html
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Индии в иностранной и национальной валютах на уровне "ВВВ-", прогноз рейтинга стабильный, говорится в релизе агентства. Краткосрочные РДЭ страны в обеих валютах остались на уровне "F3", рейтинг странового потолка - на отметке "BBB-". "Рейтинги Индии поддерживаются устойчивым ростом её экономики и стабильными внешними финансами", - комментируют решение аналитики Fitch. В то же время фискальные показатели остаются слабым местом кредитного профиля: так, бюджетный дефицит, госдолг и нагрузка в связи с его обслуживанием высоки по сравнению с другими странами с рейтингом "BBB", сообщают аналитики. "Улучшение показателей экономического роста при макроэкономической стабильности и повышение фискальной надежности должны способствовать устойчивому укреплению структурных показателей, в том числе ВВП на душу населения, и увеличить вероятность умеренного снижения долга в среднесрочной перспективе", - добавляют аналитики. Fitch прогнозирует, что рост ВВП страны в 2025-2026 финансовом году (заканчивается в марте) составит 6,5%, как и годом ранее. Внутренний спрос останется устойчивым, но частные инвестиции, вероятно, останутся умеренными, особенно с учетом повышенных рисков вокруг импортных тарифов США, указывается в релизе. Номинальный рост ВВП в текущем финансовом году ожидается на 9% после 9,8% годом ранее и 12% в 2023-2024 финансовом году, также говорится в релизе. По мнению аналитиков агентства, импортные пошлины США представляют собой умеренный риск снижения прогноза, что при этом связано с высокой степенью неопределенности.
