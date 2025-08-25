Премьер Индии пообещал поддержку фермерам и мелкому бизнесу

https://1prime.ru/20250825/indiya-861233599.html

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в преддверии ввода новых пошлин США в отношении индийских товаров заявил, что его правительство окажет поддержку фермерам и мелкому бизнесу. "Мое правительство никогда не допустит причинения вреда мелким предпринимателям, фермерам и животноводам. Какое бы давление ни оказывалось, мы будем продолжать укреплять нашу силу, чтобы противостоять", - заявил Моди, выступая на митинге в штате Гуджарат. Это замечание прозвучало всего за несколько дней до вступления в силу 50-процентных пошлин Трампа на индийские товары. В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие пошлины со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Пошлина вступила в силу 7 августа. При этом Трамп также подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа. Еще до ввода новых санкций США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения. Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.

