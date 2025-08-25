Индонезия создала агентство по контролю за редкоземельными элементами

https://1prime.ru/20250825/indoneziya-861236368.html
ДЖАКАРТА, 25 авг – ПРАЙМ. Индонезия создала агентство по контролю редкоземельными элементами, жизненно важными для обороны, главой ведомства назначен министр высшего образования страны, сообщает газета Jakarta Post. В понедельник президент Индонезии Прабово Субианто назначил министра высшего образования, науки и технологий страны Брайана Юлиарто главой Агентства минеральной промышленности. Юлиарто отметил, что основное внимание организации "будет уделяться стратегическим полезным ископаемым, жизненно важным для оборонной промышленности, включая редкоземельные элементы, радиоактивные минералы и другие критически важные материалы". "Эти стратегические материалы весьма важны для национального суверенитета. Ожидается, что они также будут стимулировать нашу экономику", — заявил Юлиарто, принимая должность. Чиновник добавил, что его назначение "создаст решающую синергию, обеспечив прямую связь между университетскими исследованиями в области переработки полезных ископаемых и промышленными приложениями для национальной обороны". "Редкоземельные элементы пользуются большим спросом во всем мире, поэтому они требуют особого внимания правительства", - заявил в понедельник координирующий министр экономики Аирлангга Хартарто, объясняя причину создания агентства. Индонезия обладает большими запасами нескольких критически важных полезных ископаемых, а также месторождениями редкоземельных элементов и является крупным производителем олова и никеля. Согласно Геологической службе США (USGS), 17 металлических элементов классифицируются как редкоземельные элементы и имеют широкий спектр применения, в том числе в автомобилях, потребительской электронике и возобновляемых электростанциях. Они также используются в гибридных электродвигателях и генераторах, никель-металлгидридных батареях, мобильных телефонах, компьютерных и телевизионных дисплеях, а также в оптических линзах.
