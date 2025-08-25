Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индонезия создала агентство по контролю за редкоземельными элементами - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250825/indoneziya-861236368.html
Индонезия создала агентство по контролю за редкоземельными элементами
Индонезия создала агентство по контролю за редкоземельными элементами - 25.08.2025, ПРАЙМ
Индонезия создала агентство по контролю за редкоземельными элементами
Индонезия создала агентство по контролю редкоземельными элементами, жизненно важными для обороны, главой ведомства назначен министр высшего образования страны,... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T22:59+0300
2025-08-25T22:59+0300
мировая экономика
индонезия
прабово субианто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859622795_0:47:800:497_1920x0_80_0_0_0fe6d9550e0d899cfb8d0254e942850b.jpg
ДЖАКАРТА, 25 авг – ПРАЙМ. Индонезия создала агентство по контролю редкоземельными элементами, жизненно важными для обороны, главой ведомства назначен министр высшего образования страны, сообщает газета Jakarta Post. В понедельник президент Индонезии Прабово Субианто назначил министра высшего образования, науки и технологий страны Брайана Юлиарто главой Агентства минеральной промышленности. Юлиарто отметил, что основное внимание организации "будет уделяться стратегическим полезным ископаемым, жизненно важным для оборонной промышленности, включая редкоземельные элементы, радиоактивные минералы и другие критически важные материалы". "Эти стратегические материалы весьма важны для национального суверенитета. Ожидается, что они также будут стимулировать нашу экономику", — заявил Юлиарто, принимая должность. Чиновник добавил, что его назначение "создаст решающую синергию, обеспечив прямую связь между университетскими исследованиями в области переработки полезных ископаемых и промышленными приложениями для национальной обороны". "Редкоземельные элементы пользуются большим спросом во всем мире, поэтому они требуют особого внимания правительства", - заявил в понедельник координирующий министр экономики Аирлангга Хартарто, объясняя причину создания агентства. Индонезия обладает большими запасами нескольких критически важных полезных ископаемых, а также месторождениями редкоземельных элементов и является крупным производителем олова и никеля. Согласно Геологической службе США (USGS), 17 металлических элементов классифицируются как редкоземельные элементы и имеют широкий спектр применения, в том числе в автомобилях, потребительской электронике и возобновляемых электростанциях. Они также используются в гибридных электродвигателях и генераторах, никель-металлгидридных батареях, мобильных телефонах, компьютерных и телевизионных дисплеях, а также в оптических линзах.
https://1prime.ru/20250819/postavki-860897602.html
индонезия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859622795_66:0:782:537_1920x0_80_0_0_317c14857e1b9c0560ce5ee59f051793.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, индонезия, прабово субианто
Мировая экономика, ИНДОНЕЗИЯ, Прабово Субианто
22:59 25.08.2025
 
Индонезия создала агентство по контролю за редкоземельными элементами

Jakarta Post: Индонезия создала агентство по контролю за редкими элементами

© РИА Новости . Михаил ЦыгановДжакарта
Джакарта - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Джакарта. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Цыганов
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДЖАКАРТА, 25 авг – ПРАЙМ. Индонезия создала агентство по контролю редкоземельными элементами, жизненно важными для обороны, главой ведомства назначен министр высшего образования страны, сообщает газета Jakarta Post.
В понедельник президент Индонезии Прабово Субианто назначил министра высшего образования, науки и технологий страны Брайана Юлиарто главой Агентства минеральной промышленности. Юлиарто отметил, что основное внимание организации "будет уделяться стратегическим полезным ископаемым, жизненно важным для оборонной промышленности, включая редкоземельные элементы, радиоактивные минералы и другие критически важные материалы".
"Эти стратегические материалы весьма важны для национального суверенитета. Ожидается, что они также будут стимулировать нашу экономику", — заявил Юлиарто, принимая должность.
Чиновник добавил, что его назначение "создаст решающую синергию, обеспечив прямую связь между университетскими исследованиями в области переработки полезных ископаемых и промышленными приложениями для национальной обороны".
"Редкоземельные элементы пользуются большим спросом во всем мире, поэтому они требуют особого внимания правительства", - заявил в понедельник координирующий министр экономики Аирлангга Хартарто, объясняя причину создания агентства.
Индонезия обладает большими запасами нескольких критически важных полезных ископаемых, а также месторождениями редкоземельных элементов и является крупным производителем олова и никеля.
Согласно Геологической службе США (USGS), 17 металлических элементов классифицируются как редкоземельные элементы и имеют широкий спектр применения, в том числе в автомобилях, потребительской электронике и возобновляемых электростанциях. Они также используются в гибридных электродвигателях и генераторах, никель-металлгидридных батареях, мобильных телефонах, компьютерных и телевизионных дисплеях, а также в оптических линзах.
Мешки с минеральным удобрением - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Китай возобновит поставки Индии удобрений и редкоземельных металлов
19 августа, 09:10
 
Мировая экономикаИНДОНЕЗИЯПрабово Субианто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала