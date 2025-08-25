ЕС выделит 500 миллионов евро на макроэкономические реформы Иордании

https://1prime.ru/20250825/iordaniya-861210255.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860627473_0:103:3277:1946_1920x0_80_0_0_823307c6d86b45f737a4c2278b6e6916.jpg
БРЮССЕЛЬ, 25 авг - ПРАЙМ. Европейский союз выделит 500 миллионов евро на поддержку макроэкономических реформ Иордании в рамках стратегического партнерства подписанного в январе 2025 года, говорится в опубликованном заявлении на сайте Европейской комиссии. В январе 2025 года Иордания и ЕС подписали в Брюсселе стратегическое соглашение о партнёрстве. Документ, предусматривающий сотрудничество в политике, безопасности и экономике, сопровождается финансовым пакетом в 3 млрд евро на 2025-2027 годы. Европейский парламент и Совет ЕС в апреле утвердили пакет макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро. Средства, рассчитанные на период 2025-2027 годов, призваны поддержать устойчивость иорданской экономики и укрепить сотрудничество в рамках нового партнёрства. "Меморандум о взаимопонимании, подписанный сегодня (Европейским - ред.) комиссаром (Валдисом - ред) Домбровскисом от имени ЕС, лежит в основе четвертого меморандума о взаимопонимании, утвержденного Европейским парламентом и Советом в апреле 2025 года. Это открывает путь к выделению (Иорданию - ред.) 500 миллионов евро, которые будут выплачены в течение периода до двух с половиной лет при условии продвижения согласованной программы реформ и политических мер, изложенных в протоколе", - сказано в документе. Уточняется, что согласованные реформы направлены на укрепление экономики Иордании в ключевых областях, таких как управление государственными финансами, государственное управление и борьба с коррупцией, социальная защита и политика на рынке труда, экологический переход и деловая среда. "Иордания является стратегическим партнером ЕС, и мы инвестируем 500 миллионов евро в ее будущее. Это обязательство согласуется с программой реформ Иордании, способствующей прогрессу в таких областях, как устойчивое финансирование, экологически чистая энергия и борьба с коррупцией. Удовлетворяя насущные экономические потребности и способствуя долгосрочному процветанию, мы помогаем Иордании построить стабильное, жизнестойкое и инклюзивное общество", - приводятся в заявлении слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
