ЕС выделит 500 миллионов евро на макроэкономические реформы Иордании - 25.08.2025
ЕС выделит 500 миллионов евро на макроэкономические реформы Иордании
2025-08-25T14:23+0300
2025-08-25T14:23+0300
БРЮССЕЛЬ, 25 авг - ПРАЙМ. Европейский союз выделит 500 миллионов евро на поддержку макроэкономических реформ Иордании в рамках стратегического партнерства подписанного в январе 2025 года, говорится в опубликованном заявлении на сайте Европейской комиссии. В январе 2025 года Иордания и ЕС подписали в Брюсселе стратегическое соглашение о партнёрстве. Документ, предусматривающий сотрудничество в политике, безопасности и экономике, сопровождается финансовым пакетом в 3 млрд евро на 2025-2027 годы. Европейский парламент и Совет ЕС в апреле утвердили пакет макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро. Средства, рассчитанные на период 2025-2027 годов, призваны поддержать устойчивость иорданской экономики и укрепить сотрудничество в рамках нового партнёрства. "Меморандум о взаимопонимании, подписанный сегодня (Европейским - ред.) комиссаром (Валдисом - ред) Домбровскисом от имени ЕС, лежит в основе четвертого меморандума о взаимопонимании, утвержденного Европейским парламентом и Советом в апреле 2025 года. Это открывает путь к выделению (Иорданию - ред.) 500 миллионов евро, которые будут выплачены в течение периода до двух с половиной лет при условии продвижения согласованной программы реформ и политических мер, изложенных в протоколе", - сказано в документе. Уточняется, что согласованные реформы направлены на укрепление экономики Иордании в ключевых областях, таких как управление государственными финансами, государственное управление и борьба с коррупцией, социальная защита и политика на рынке труда, экологический переход и деловая среда. "Иордания является стратегическим партнером ЕС, и мы инвестируем 500 миллионов евро в ее будущее. Это обязательство согласуется с программой реформ Иордании, способствующей прогрессу в таких областях, как устойчивое финансирование, экологически чистая энергия и борьба с коррупцией. Удовлетворяя насущные экономические потребности и способствуя долгосрочному процветанию, мы помогаем Иордании построить стабильное, жизнестойкое и инклюзивное общество", - приводятся в заявлении слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
14:23 25.08.2025
 
БРЮССЕЛЬ, 25 авг - ПРАЙМ. Европейский союз выделит 500 миллионов евро на поддержку макроэкономических реформ Иордании в рамках стратегического партнерства подписанного в январе 2025 года, говорится в опубликованном заявлении на сайте Европейской комиссии.
В январе 2025 года Иордания и ЕС подписали в Брюсселе стратегическое соглашение о партнёрстве. Документ, предусматривающий сотрудничество в политике, безопасности и экономике, сопровождается финансовым пакетом в 3 млрд евро на 2025-2027 годы. Европейский парламент и Совет ЕС в апреле утвердили пакет макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро. Средства, рассчитанные на период 2025-2027 годов, призваны поддержать устойчивость иорданской экономики и укрепить сотрудничество в рамках нового партнёрства.
"Меморандум о взаимопонимании, подписанный сегодня (Европейским - ред.) комиссаром (Валдисом - ред) Домбровскисом от имени ЕС, лежит в основе четвертого меморандума о взаимопонимании, утвержденного Европейским парламентом и Советом в апреле 2025 года. Это открывает путь к выделению (Иорданию - ред.) 500 миллионов евро, которые будут выплачены в течение периода до двух с половиной лет при условии продвижения согласованной программы реформ и политических мер, изложенных в протоколе", - сказано в документе.
Уточняется, что согласованные реформы направлены на укрепление экономики Иордании в ключевых областях, таких как управление государственными финансами, государственное управление и борьба с коррупцией, социальная защита и политика на рынке труда, экологический переход и деловая среда.
"Иордания является стратегическим партнером ЕС, и мы инвестируем 500 миллионов евро в ее будущее. Это обязательство согласуется с программой реформ Иордании, способствующей прогрессу в таких областях, как устойчивое финансирование, экологически чистая энергия и борьба с коррупцией. Удовлетворяя насущные экономические потребности и способствуя долгосрочному процветанию, мы помогаем Иордании построить стабильное, жизнестойкое и инклюзивное общество", - приводятся в заявлении слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
Заголовок открываемого материала