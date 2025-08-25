https://1prime.ru/20250825/istochnik-861190384.html

Источник рассказал о ходе переговоров России и Украины в Стамбуле

Источник рассказал о ходе переговоров России и Украины в Стамбуле - 25.08.2025, ПРАЙМ

Источник рассказал о ходе переговоров России и Украины в Стамбуле

Турции пока неизвестно, будут ли продолжены переговоры России и Украины в Стамбуле, конкретики по их очередному раунду нет, сообщил РИА Новости дипломатический... | 25.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-25T06:31+0300

2025-08-25T06:31+0300

2025-08-25T06:31+0300

россия

экономика

мировая экономика

украина

стамбул

турция

владимир мединский

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861190384.jpg?1756092703

АНКАРА, 25 авг - ПРАЙМ. Турции пока неизвестно, будут ли продолжены переговоры России и Украины в Стамбуле, конкретики по их очередному раунду нет, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в конце июля во дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Россия в ходе переговоров предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. При этом позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки друг от друга, а встреча лидеров должна "поставить точку", отметил возглавлявший российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский. "У нас пока нет конкретной информации о том, будет ли продолжен процесс (переговоров России и Украины в Стамбуле - ред.). Стороны сами выбирают дату и место", - сказал собеседник агентства. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.

украина

стамбул

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, украина, стамбул, турция, владимир мединский, владимир путин, дональд трамп