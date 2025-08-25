https://1prime.ru/20250825/istochnik-861190384.html
Источник рассказал о ходе переговоров России и Украины в Стамбуле
Источник рассказал о ходе переговоров России и Украины в Стамбуле - 25.08.2025, ПРАЙМ
Источник рассказал о ходе переговоров России и Украины в Стамбуле
Турции пока неизвестно, будут ли продолжены переговоры России и Украины в Стамбуле, конкретики по их очередному раунду нет, сообщил РИА Новости дипломатический... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T06:31+0300
2025-08-25T06:31+0300
2025-08-25T06:31+0300
россия
экономика
мировая экономика
украина
стамбул
турция
владимир мединский
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861190384.jpg?1756092703
АНКАРА, 25 авг - ПРАЙМ. Турции пока неизвестно, будут ли продолжены переговоры России и Украины в Стамбуле, конкретики по их очередному раунду нет, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в конце июля во дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Россия в ходе переговоров предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. При этом позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки друг от друга, а встреча лидеров должна "поставить точку", отметил возглавлявший российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.
"У нас пока нет конкретной информации о том, будет ли продолжен процесс (переговоров России и Украины в Стамбуле - ред.). Стороны сами выбирают дату и место", - сказал собеседник агентства.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
украина
стамбул
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, украина, стамбул, турция, владимир мединский, владимир путин, дональд трамп
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, Стамбул, ТУРЦИЯ, Владимир Мединский, Владимир Путин, Дональд Трамп
Источник рассказал о ходе переговоров России и Украины в Стамбуле
Источник: Турции неизвестно, будут ли продолжены переговоры России и Украины в Стамбуле
АНКАРА, 25 авг - ПРАЙМ. Турции пока неизвестно, будут ли продолжены переговоры России и Украины в Стамбуле, конкретики по их очередному раунду нет, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в конце июля во дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Россия в ходе переговоров предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. При этом позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки друг от друга, а встреча лидеров должна "поставить точку", отметил возглавлявший российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.
"У нас пока нет конкретной информации о том, будет ли продолжен процесс (переговоров России и Украины в Стамбуле - ред.). Стороны сами выбирают дату и место", - сказал собеседник агентства.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.