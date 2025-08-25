Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Шведский оборонный производитель Saab получил заказ на поставку Таиланду четырех истребителей Gripen, сообщила в понедельник компания. В начале июля 2024 года военно-воздушные силы Таиланда в ходе обновления парка самолетов сделали выбор в пользу шведских истребителей Gripen E/F и отказались приобретать американские F-16 Block 70 новой модификации. "Компания Saab сегодня получила от управления по материальному снабжению вооруженных сил Швеции заказ на поставку четырех истребителей Gripen E/F для Королевства Таиланд", - говорится в сообщении. Как уточняет компания, стоимость заказа составляет около 5,3 миллиарда шведских крон (около 560 миллионов долларов), поставки будут осуществляться в 2025-2030 годах. Контракт включает три самолета Gripen E и один Gripen F, а также сопутствующее оборудование и обучение. Таиланд, в прошлом приобретавший вооружения в основном в США, с 1990-х годов проводит политику диверсификации поставщиков военной техники, оборудования и боеприпасов. Так, флагман таиландских ВМС - авианесущий крейсер "Чакри Нарыбет" - был построен по заказу Таиланда в Испании, танки закупались таиландскими властями не только у США, но еще у Украины и Китая, самолеты – у Швеции и Канады, вертолеты – у России. После прекращения в середине 2010-х годов переговоров с Германией о приобретении снятых с вооружения и модернизированных дизельных подводных лодок Таиланд заказал дизельную субмарину в КНР. В настоящее время на вооружении таиландских ВВС стоят как самолеты Gripen, так и F-16 предыдущих модификаций, однако замене подлежат именно 12 истребителей F-16, ресурс которых подходит к концу. В течение 2024 года как Швеция, так и США активно продвигали свои истребители на встречах с таиландскими партнерами на всех уровнях.
14:31 25.08.2025 (обновлено: 14:32 25.08.2025)
 
Шведский Saab получил заказ на поставку Таиланду истребителей Gripen

© Unsplash/Ryan Faulkner-HoggФлаг Швеции
Флаг Швеции
© Unsplash/Ryan Faulkner-Hogg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Шведский оборонный производитель Saab получил заказ на поставку Таиланду четырех истребителей Gripen, сообщила в понедельник компания.
В начале июля 2024 года военно-воздушные силы Таиланда в ходе обновления парка самолетов сделали выбор в пользу шведских истребителей Gripen E/F и отказались приобретать американские F-16 Block 70 новой модификации.
"Компания Saab сегодня получила от управления по материальному снабжению вооруженных сил Швеции заказ на поставку четырех истребителей Gripen E/F для Королевства Таиланд", - говорится в сообщении.
Как уточняет компания, стоимость заказа составляет около 5,3 миллиарда шведских крон (около 560 миллионов долларов), поставки будут осуществляться в 2025-2030 годах. Контракт включает три самолета Gripen E и один Gripen F, а также сопутствующее оборудование и обучение.
Таиланд, в прошлом приобретавший вооружения в основном в США, с 1990-х годов проводит политику диверсификации поставщиков военной техники, оборудования и боеприпасов. Так, флагман таиландских ВМС - авианесущий крейсер "Чакри Нарыбет" - был построен по заказу Таиланда в Испании, танки закупались таиландскими властями не только у США, но еще у Украины и Китая, самолеты – у Швеции и Канады, вертолеты – у России. После прекращения в середине 2010-х годов переговоров с Германией о приобретении снятых с вооружения и модернизированных дизельных подводных лодок Таиланд заказал дизельную субмарину в КНР.
В настоящее время на вооружении таиландских ВВС стоят как самолеты Gripen, так и F-16 предыдущих модификаций, однако замене подлежат именно 12 истребителей F-16, ресурс которых подходит к концу. В течение 2024 года как Швеция, так и США активно продвигали свои истребители на встречах с таиландскими партнерами на всех уровнях.
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
США выделят почти миллиард долларов на производство ракеты Lockheed Martin
22 августа, 15:54
 
ВооруженияБизнесТАИЛАНДШВЕЦИЯСШАF-16
 
 
