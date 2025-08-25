"Камаз" отказался от введения трехдневной рабочей недели

https://1prime.ru/20250825/kamaz-861202336.html

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Российский производитель грузовой техники "Камаз" не будет вводить на своих производствах трехдневную рабочую неделю, решение о которой с сентября рассматривал ранее, продолжит работать по четырехдневному графику, сообщила пресс-служба производителя. "Меры, принимаемые руководством компании, позволяют "Камазу" чувствовать себя увереннее других игроков рынка. Продолжается рост рыночной доли и привлечение дополнительных заказов. Благодаря этому на финкомитете было принято решение об отмене приказа о трехдневной рабочей неделе, введение которой рассматривалось с сентября месяца. Сейчас готовятся документы. Основные подразделения компании, связанные с производством грузовиков, продолжат работать в текущем режиме", - говорится в сообщении. С 1 августа предприятия концерна с неполной нагрузкой перешли на четырехдневную рабочую неделю из-за кризиса на рынке грузовой техники в России и его сокращением в первом полугодии 2025 года почти на 60%. Как заявляли ранее в компании, причиной этому стали недальновидная политика импортеров грузовой техники и жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ. Так, на прошлой неделе под руководством генерального директора "Камаза" Сергея Когогина прошло заседание финкомитета, на котором рассматривалась ситуация на рынке грузовиков, привлечение заказов и загрузка производства на сентябрь, уточнили в пресс-службе. "Ситуация на рынке по-прежнему остается напряженной. Падение рынка грузовиков свыше 14 тонн составит в июле почти 60%. Продолжают оказывать негативное влияние на рынок остатки импортеров, которые по данным камазовских маркетологов составляют свыше 20 тысяч штук. У лизинговых компаний на складах скопилось свыше 10 тысяч единиц техники", - отмечает производитель. В "Камазе" подчеркнули, что на сегодняшний день наметилась стабилизация рынка на низких показателях. "Это говорит о достижении возможного минимума на рынке", - добавили там. Производитель начал формирование производственного плана на октябрь. В компании есть основания полагать, что загрузка производства вырастет.

