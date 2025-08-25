https://1prime.ru/20250825/khassett-861216461.html

Трамп может продолжить выбирать нового главу ФРС, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 25 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может продолжить выбирать нового главу Федеральной резервной системы (ФРС) в течение еще нескольких месяцев, заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт "Министр (финансов США Скотт) Бессент проводит тщательную процедуру отбора. Есть ряд действительно отличных кандидатов, с которыми он и президент проводят собеседования. И я предполагаю, что этот процесс займёт ещё несколько месяцев, прежде чем президент примет решение", - сказал Хассетт в интервью телеканалу CNBC.

