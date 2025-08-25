https://1prime.ru/20250825/khassett-861216461.html
Трамп может продолжить выбирать нового главу ФРС, заявили в Белом доме
Трамп может продолжить выбирать нового главу ФРС, заявили в Белом доме - 25.08.2025, ПРАЙМ
Трамп может продолжить выбирать нового главу ФРС, заявили в Белом доме
Президент США Дональд Трамп может продолжить выбирать нового главу Федеральной резервной системы (ФРС) в течение еще нескольких месяцев, заявил директор... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T16:01+0300
2025-08-25T16:01+0300
2025-08-25T16:01+0300
экономика
сша
дональд трамп
cnbc
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/11/860825070_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_98f5d8ec96fb0414ddf101b51b3dc5ac.jpg
ВАШИНГТОН, 25 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может продолжить выбирать нового главу Федеральной резервной системы (ФРС) в течение еще нескольких месяцев, заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт "Министр (финансов США Скотт) Бессент проводит тщательную процедуру отбора. Есть ряд действительно отличных кандидатов, с которыми он и президент проводят собеседования. И я предполагаю, что этот процесс займёт ещё несколько месяцев, прежде чем президент примет решение", - сказал Хассетт в интервью телеканалу CNBC.
https://1prime.ru/20250822/zoloto-861111368.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/11/860825070_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_76548be35017539180267b6438bf5647.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, cnbc
Экономика, США, Дональд Трамп, CNBC
Трамп может продолжить выбирать нового главу ФРС, заявили в Белом доме
Хассетт: Трамп может выбирать нового главу ФРС США еще несколько месяцев
ВАШИНГТОН, 25 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может продолжить выбирать нового главу Федеральной резервной системы (ФРС) в течение еще нескольких месяцев, заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт
"Министр (финансов США Скотт) Бессент проводит тщательную процедуру отбора. Есть ряд действительно отличных кандидатов, с которыми он и президент проводят собеседования. И я предполагаю, что этот процесс займёт ещё несколько месяцев, прежде чем президент примет решение", - сказал Хассетт в интервью телеканалу CNBC.
Золото дорожает после выступления главы ФРС США