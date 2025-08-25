Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп может продолжить выбирать нового главу ФРС, заявили в Белом доме - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250825/khassett-861216461.html
Трамп может продолжить выбирать нового главу ФРС, заявили в Белом доме
Трамп может продолжить выбирать нового главу ФРС, заявили в Белом доме - 25.08.2025, ПРАЙМ
Трамп может продолжить выбирать нового главу ФРС, заявили в Белом доме
Президент США Дональд Трамп может продолжить выбирать нового главу Федеральной резервной системы (ФРС) в течение еще нескольких месяцев, заявил директор... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T16:01+0300
2025-08-25T16:01+0300
экономика
сша
дональд трамп
cnbc
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/11/860825070_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_98f5d8ec96fb0414ddf101b51b3dc5ac.jpg
ВАШИНГТОН, 25 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может продолжить выбирать нового главу Федеральной резервной системы (ФРС) в течение еще нескольких месяцев, заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт "Министр (финансов США Скотт) Бессент проводит тщательную процедуру отбора. Есть ряд действительно отличных кандидатов, с которыми он и президент проводят собеседования. И я предполагаю, что этот процесс займёт ещё несколько месяцев, прежде чем президент примет решение", - сказал Хассетт в интервью телеканалу CNBC.
https://1prime.ru/20250822/zoloto-861111368.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/11/860825070_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_76548be35017539180267b6438bf5647.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, cnbc
Экономика, США, Дональд Трамп, CNBC
16:01 25.08.2025
 
Трамп может продолжить выбирать нового главу ФРС, заявили в Белом доме

Хассетт: Трамп может выбирать нового главу ФРС США еще несколько месяцев

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 25 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может продолжить выбирать нового главу Федеральной резервной системы (ФРС) в течение еще нескольких месяцев, заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт
"Министр (финансов США Скотт) Бессент проводит тщательную процедуру отбора. Есть ряд действительно отличных кандидатов, с которыми он и президент проводят собеседования. И я предполагаю, что этот процесс займёт ещё несколько месяцев, прежде чем президент примет решение", - сказал Хассетт в интервью телеканалу CNBC.
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Золото дорожает после выступления главы ФРС США
22 августа, 18:31
 
ЭкономикаСШАДональд ТрампCNBC
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала