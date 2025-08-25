https://1prime.ru/20250825/khinshteyn-861197606.html
Хинштейн сделал заявление о задержании врио замгубернатора Базарова
2025-08-25T10:00+0300
общество
россия
александр хинштейн
КУРСК, 25 авг - ПРАЙМ. Дело задержанного врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова, предварительно, касается строительства оборонительных сооружений, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Сегодня рано утром задержан врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров. Идут следственные действия, связанные с его предыдущим местом работы в Белгородской области, где он занимал аналогичную должность (замгубернатора по строительству). Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Хинштейн также подчеркнул, что правительство окажет всю необходимую помощь следствию.
КУРСК, 25 авг - ПРАЙМ. Дело задержанного врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова, предварительно, касается строительства оборонительных сооружений, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Сегодня рано утром задержан врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров. Идут следственные действия, связанные с его предыдущим местом работы в Белгородской области, где он занимал аналогичную должность (замгубернатора по строительству). Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Хинштейн также подчеркнул, что правительство окажет всю необходимую помощь следствию.
