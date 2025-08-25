Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
25.08.2025
Хинштейн сделал заявление о задержании врио замгубернатора Базарова
Хинштейн сделал заявление о задержании врио замгубернатора Базарова - 25.08.2025, ПРАЙМ
Хинштейн сделал заявление о задержании врио замгубернатора Базарова
Дело задержанного врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова, предварительно, касается строительства оборонительных сооружений, сообщил... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T10:00+0300
2025-08-25T10:00+0300
общество
россия
александр хинштейн
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861197438_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_60d4f9d820ad146163297c5329dc692d.jpg
КУРСК, 25 авг - ПРАЙМ. Дело задержанного врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова, предварительно, касается строительства оборонительных сооружений, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Сегодня рано утром задержан врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров. Идут следственные действия, связанные с его предыдущим местом работы в Белгородской области, где он занимал аналогичную должность (замгубернатора по строительству). Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Хинштейн также подчеркнул, что правительство окажет всю необходимую помощь следствию.
https://1prime.ru/20250825/zamglavy-861195913.html
общество , россия, александр хинштейн
Общество , РОССИЯ, Александр Хинштейн
10:00 25.08.2025
 
Хинштейн сделал заявление о задержании врио замгубернатора Базарова

Хинштейн: задержание врио замгубернатора Базарова связано с делом о фортификациях

© РИА Новости . Александр Кряжев
Александр Хинштейн на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025 - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
КУРСК, 25 авг - ПРАЙМ. Дело задержанного врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова, предварительно, касается строительства оборонительных сооружений, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Сегодня рано утром задержан врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров. Идут следственные действия, связанные с его предыдущим местом работы в Белгородской области, где он занимал аналогичную должность (замгубернатора по строительству). Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Хинштейн также подчеркнул, что правительство окажет всю необходимую помощь следствию.
Владимир Базаров - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Задержан врио замглавы Курской области
09:27
 
ОбществоРОССИЯАлександр Хинштейн
 
 
