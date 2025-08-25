Чистая прибыль Новороссийского комбината хлебопродуктов упала в 3,4 раза

https://1prime.ru/20250825/khleb-861228593.html

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль Новороссийского комбината хлебопродуктов по МСФО в первом полугодии 2025 года упала в 3,4 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 931,1 миллиона рублей, выручка упала в 2,5 раза - до 2,1 миллиарда рублей, следует из отчета компании. EBITDA снизилась в 4,25 раза и составила 928,2 миллиона рублей. Валовая прибыль упала в 4,5 раза - до 883,2 миллиона рублей. Операционная прибыль сократилась в 5,8 раза - до 630,7 миллиона рублей. Ранее компания сообщила, что 26 августа пройдет заседание совета директоров, на котором будут обсуждаться рекомендации общему собранию акционеров ПАО НКХП по размеру дивидендов по итогам работы за шесть месяцев 2025 года и порядку их выплаты. НКХП объединяет три элеватора и комплекс портовых сооружений. Общая емкость хранения предприятия составляет 250 тысяч тонн, мощность перевалочного комплекса - 2 тысячи тонн зерна в час. Основные акционеры - Объединенная зерновая компания (50,999% акций) и "Деметра-холдинг" (35,36% акций).

