Китай увеличил экспорт винограда в Россию

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Втрое больше китайского винограда стало приезжать в Россию в этом году, а поставки изюма при этом рухнули в 17 раз, выяснило РИА Новости по данным китайской статслужбы. Суммарно за январь-июль 2025 года Китай экспортировал в Россию свежего винограда на 28,5 миллиона долларов - в 3,1 раза больше, чем за такой же период годом ранее. Физический объем поставок составил 16,1 тысячи тонн - в 2,8 раза больше, чем год назад. В то же время Москва стала закупать у Пекина в 17,7 раза меньше изюма: всего лишь на 85,8 тысячи долларов - в 17,7 раза меньше, чем год назад. При этом физические объемы сократились еще сильнее - в 23,5 раза, до 41,1 тонны. По итогам июля этого года экспорт свежего винограда из КНР в Россию составил 5,3 миллиона долларов, что в 2,7 раза больше, чем в прошлом июле, и на 22% меньше, чем месяцем ранее. Благодаря наращиванию закупок Россия поднялась с 8-го места в топ-5 главных импортеров китайского свежего винограда, наряду с Вьетнамом (81,5 миллиона долларов за январь-июнь), Киргизией (46,2 миллиона), Индонезией (41,6 миллиона) и Таиландом (41,4 миллиона). При этом главными покупателями китайского изюма стали Германия (10,7 миллиона за семь месяцев), Великобритания (7,7 миллиона), Япония (6,2 миллиона), Австралия (5,1 миллиона) и ОАЭ (4,6 миллиона). Россия, ранее находившаяся во второй десятке, расположилась в четвертой.

2025

