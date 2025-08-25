Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили о росте активности контрабандистов на Украине - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250825/kontrabanda-861195503.html
СМИ сообщили о росте активности контрабандистов на Украине
СМИ сообщили о росте активности контрабандистов на Украине - 25.08.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили о росте активности контрабандистов на Украине
После начала СВО на Украине произошел рост активности контрабандистов, увеличилось число незаконных маршрутов доставки грузов, следует из публикации журналиста... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T09:17+0300
2025-08-25T09:17+0300
политика
бизнес
одесса
киев
днепропетровск
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg
МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. После начала СВО на Украине произошел рост активности контрабандистов, увеличилось число незаконных маршрутов доставки грузов, следует из публикации журналиста Грегори Приолона на портале Intelligence Online. "С 2022 года война разрушила устоявшейся баланс, привела к увеличению числа параллельных маршрутов контрабанды и открыла новые рынки. На вокзалах, в портах и лесах украинские мафиозные группировки перекраивают сферы своего влияния", - говорится в публикации. В материале отмечается, что порт Одессы на фоне военных действий превратился в центр контрабанды разнообразной продукции, включая горючее и наркотики, в первую очередь кокаин. "Нелегальные сети по продаже топлива также процветают... Совсем недавно порт (Одессы – ред.) был назван воротами для южноамериканского кокаина", - сообщается в публикации с упоминанием перехвата в 2024 году 50 килограммов кокаина из Эквадора. Аналогичным образом произошел рост незаконной активности в портах Рени и Измаила, о чем Приолон сообщает со ссылкой на представителей властей Румынии и Молдавии. Так, в статье указывается, что через эти логистические центры происходит доставка табачной продукции, горючего, стрелкового оружия и синтетических наркотиков. Автор материала также отмечает ослабление контроля за незаконной добычей янтаря в Ровенской и Волынской областях, рост незаконной вырубки леса в Закарпатье, распространение в Киеве и Днепропетровске цифровой преступности и колл-центров, осуществляющих мошеннические звонки. "Киев и Днепропетровск стали столицами цифровой преступности, где процветают массовые мошенничества и изощренные кибератаки", - сообщается в статье. Также в тексте упоминается, что на фоне боевых действий произошел рост наркопотребления. "Амфетамины и опиоиды всех видов продаются из-под полы на передовой, чтобы не дать измученным после трех лет конфликта солдатам заснуть. Вдали от линии фронта, в Киеве и Одессе, наблюдается бум торговли кокаином и экстази", - указывается в статье. В августе колумбийский наемник Луис, проходивший службу в одном из артиллерийских подразделений ВСУ в течение примерно восьми месяцев в 2024 году, рассказал РИА Новости на условиях анонимности, что в украинских вооруженных силах распространено употребление наркотиков. Ранее представитель антифашистского подполья Херсона сообщил РИА Новости, что латиноамериканские наемники, присутствующие в рядах украинской армии на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Николаевской областей, наладили канал поставки и сбыта наркотических веществ прямо на линии боевого соприкосновения.
https://1prime.ru/20250604/udary-858175075.html
одесса
киев
днепропетровск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_58:0:2343:1714_1920x0_80_0_0_2599a7af35d7e762af6ffb713b401648.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, одесса, киев, днепропетровск, всу
Политика, Бизнес, Одесса, Киев, Днепропетровск, ВСУ
09:17 25.08.2025
 
СМИ сообщили о росте активности контрабандистов на Украине

Intelligence Online: контрабанда наркотиков и горючего переживает расцвет на Украине

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. После начала СВО на Украине произошел рост активности контрабандистов, увеличилось число незаконных маршрутов доставки грузов, следует из публикации журналиста Грегори Приолона на портале Intelligence Online.
"С 2022 года война разрушила устоявшейся баланс, привела к увеличению числа параллельных маршрутов контрабанды и открыла новые рынки. На вокзалах, в портах и лесах украинские мафиозные группировки перекраивают сферы своего влияния", - говорится в публикации.
В материале отмечается, что порт Одессы на фоне военных действий превратился в центр контрабанды разнообразной продукции, включая горючее и наркотики, в первую очередь кокаин.
"Нелегальные сети по продаже топлива также процветают... Совсем недавно порт (Одессы – ред.) был назван воротами для южноамериканского кокаина", - сообщается в публикации с упоминанием перехвата в 2024 году 50 килограммов кокаина из Эквадора.
Аналогичным образом произошел рост незаконной активности в портах Рени и Измаила, о чем Приолон сообщает со ссылкой на представителей властей Румынии и Молдавии. Так, в статье указывается, что через эти логистические центры происходит доставка табачной продукции, горючего, стрелкового оружия и синтетических наркотиков.
Автор материала также отмечает ослабление контроля за незаконной добычей янтаря в Ровенской и Волынской областях, рост незаконной вырубки леса в Закарпатье, распространение в Киеве и Днепропетровске цифровой преступности и колл-центров, осуществляющих мошеннические звонки.
"Киев и Днепропетровск стали столицами цифровой преступности, где процветают массовые мошенничества и изощренные кибератаки", - сообщается в статье.
Также в тексте упоминается, что на фоне боевых действий произошел рост наркопотребления.
"Амфетамины и опиоиды всех видов продаются из-под полы на передовой, чтобы не дать измученным после трех лет конфликта солдатам заснуть. Вдали от линии фронта, в Киеве и Одессе, наблюдается бум торговли кокаином и экстази", - указывается в статье.
В августе колумбийский наемник Луис, проходивший службу в одном из артиллерийских подразделений ВСУ в течение примерно восьми месяцев в 2024 году, рассказал РИА Новости на условиях анонимности, что в украинских вооруженных силах распространено употребление наркотиков.
Ранее представитель антифашистского подполья Херсона сообщил РИА Новости, что латиноамериканские наемники, присутствующие в рядах украинской армии на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Николаевской областей, наладили канал поставки и сбыта наркотических веществ прямо на линии боевого соприкосновения.
Боевая работа пушки 2А36 Гиацинт-Б ЦВО на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
ВС России нанесли удар по французским наемникам в Одесской области
4 июня, 08:32
 
ПолитикаБизнесОдессаКиевДнепропетровскВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала