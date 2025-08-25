https://1prime.ru/20250825/kontrabanda-861195503.html

СМИ сообщили о росте активности контрабандистов на Украине

25.08.2025

МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. После начала СВО на Украине произошел рост активности контрабандистов, увеличилось число незаконных маршрутов доставки грузов, следует из публикации журналиста Грегори Приолона на портале Intelligence Online. "С 2022 года война разрушила устоявшейся баланс, привела к увеличению числа параллельных маршрутов контрабанды и открыла новые рынки. На вокзалах, в портах и лесах украинские мафиозные группировки перекраивают сферы своего влияния", - говорится в публикации. В материале отмечается, что порт Одессы на фоне военных действий превратился в центр контрабанды разнообразной продукции, включая горючее и наркотики, в первую очередь кокаин. "Нелегальные сети по продаже топлива также процветают... Совсем недавно порт (Одессы – ред.) был назван воротами для южноамериканского кокаина", - сообщается в публикации с упоминанием перехвата в 2024 году 50 килограммов кокаина из Эквадора. Аналогичным образом произошел рост незаконной активности в портах Рени и Измаила, о чем Приолон сообщает со ссылкой на представителей властей Румынии и Молдавии. Так, в статье указывается, что через эти логистические центры происходит доставка табачной продукции, горючего, стрелкового оружия и синтетических наркотиков. Автор материала также отмечает ослабление контроля за незаконной добычей янтаря в Ровенской и Волынской областях, рост незаконной вырубки леса в Закарпатье, распространение в Киеве и Днепропетровске цифровой преступности и колл-центров, осуществляющих мошеннические звонки. "Киев и Днепропетровск стали столицами цифровой преступности, где процветают массовые мошенничества и изощренные кибератаки", - сообщается в статье. Также в тексте упоминается, что на фоне боевых действий произошел рост наркопотребления. "Амфетамины и опиоиды всех видов продаются из-под полы на передовой, чтобы не дать измученным после трех лет конфликта солдатам заснуть. Вдали от линии фронта, в Киеве и Одессе, наблюдается бум торговли кокаином и экстази", - указывается в статье. В августе колумбийский наемник Луис, проходивший службу в одном из артиллерийских подразделений ВСУ в течение примерно восьми месяцев в 2024 году, рассказал РИА Новости на условиях анонимности, что в украинских вооруженных силах распространено употребление наркотиков. Ранее представитель антифашистского подполья Херсона сообщил РИА Новости, что латиноамериканские наемники, присутствующие в рядах украинской армии на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Николаевской областей, наладили канал поставки и сбыта наркотических веществ прямо на линии боевого соприкосновения.

