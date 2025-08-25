Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250825/krasnov-861213045.html
Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда
Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда - 25.08.2025, ПРАЙМ
Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда
Генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда РФ, сообщил глава Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС) Николай... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T15:08+0300
2025-08-25T15:08+0300
россия
общество
игорь краснов
верховный суд
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/84047/50/840475067_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_6879849a1709adb07c7d719d913dba46.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда РФ, сообщил глава Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС) Николай Тимошин. "В Высшую квалификационную коллегию судей РФ поступило заявление генерального прокурора РФ Краснова Игоря Викторовича на вакантную должность Председателя Верховного Суда Российской Федерации", - сказал он журналистам. Председатель Верховного суда, согласно статье 12 закона о Верховном суде РФ, назначается на должность Советом Федерации по представлению президента РФ при наличии положительного заключения ВККС.
https://1prime.ru/20250722/smert-859774690.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84047/50/840475067_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_891b5759ba7aa9d692a35929bdb59fb3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , игорь краснов, верховный суд, совет федерации
РОССИЯ, Общество , Игорь Краснов, Верховный суд, Совет Федерации
15:08 25.08.2025
 
Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда

Генпрокурор Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда РФ

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанк Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
 Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда РФ, сообщил глава Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС) Николай Тимошин.
"В Высшую квалификационную коллегию судей РФ поступило заявление генерального прокурора РФ Краснова Игоря Викторовича на вакантную должность Председателя Верховного Суда Российской Федерации", - сказал он журналистам.
Председатель Верховного суда, согласно статье 12 закона о Верховном суде РФ, назначается на должность Советом Федерации по представлению президента РФ при наличии положительного заключения ВККС.
Свеча - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
Умерла председатель Верховного суда Ирина Подносова
22 июля, 09:37
 
РОССИЯОбществоИгорь КрасновВерховный судСовет Федерации
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала