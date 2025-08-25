https://1prime.ru/20250825/krasnov-861213045.html

Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда

2025-08-25T15:08+0300

2025-08-25T15:08+0300

2025-08-25T15:08+0300

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда РФ, сообщил глава Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС) Николай Тимошин. "В Высшую квалификационную коллегию судей РФ поступило заявление генерального прокурора РФ Краснова Игоря Викторовича на вакантную должность Председателя Верховного Суда Российской Федерации", - сказал он журналистам. Председатель Верховного суда, согласно статье 12 закона о Верховном суде РФ, назначается на должность Советом Федерации по представлению президента РФ при наличии положительного заключения ВККС.

