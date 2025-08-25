https://1prime.ru/20250825/kredity-861199756.html
Кабмин направит свыше 2,5 миллиарда рублей на образовательные кредиты
25.08.2025
Кабмин направит свыше 2,5 миллиарда рублей на образовательные кредиты
25.08.2025
2025-08-25T10:43+0300
2025-08-25T10:43+0300
2025-08-25T10:43+0300
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Правительство России направит свыше 2,5 миллиардов рублей на поддержку программы образовательных кредитов для студентов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин на совещании с вице-премьерами отметил востребованность программы образовательного кредитования на льготных условиях. "Направим сейчас на эти цели свыше 2,5 миллиарда рублей. Это позволит помочь порядка 214 тысячам студентов", - отметил глава российского кабмина. Мишустин напомнил, что соответствующая программа реализуется уже пять лет. Студенты могут оформить долгосрочный заем под 3% годовых, а федеральный бюджет компенсирует банкам низкую ставку. Как уточнил премьер, льготные кредиты уже позволили тысячам молодых людей получить высшее образование по желаемой специальности.
Кабмин направит свыше 2,5 миллиарда рублей на образовательные кредиты
Правительство направит свыше 2,5 миллиарда рублей на образовательные кредиты
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Правительство России направит свыше 2,5 миллиардов рублей на поддержку программы образовательных кредитов для студентов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин на совещании с вице-премьерами отметил востребованность программы образовательного кредитования на льготных условиях.
"Направим сейчас на эти цели свыше 2,5 миллиарда рублей. Это позволит помочь порядка 214 тысячам студентов", - отметил глава российского кабмина.
Мишустин напомнил, что соответствующая программа реализуется уже пять лет. Студенты могут оформить долгосрочный заем под 3% годовых, а федеральный бюджет компенсирует банкам низкую ставку. Как уточнил премьер, льготные кредиты уже позволили тысячам молодых людей получить высшее образование по желаемой специальности.
