Кабмин направит свыше 2,5 миллиарда рублей на образовательные кредиты

Кабмин направит свыше 2,5 миллиарда рублей на образовательные кредиты

2025-08-25T10:43+0300

экономика

россия

бизнес

михаил мишустин

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Правительство России направит свыше 2,5 миллиардов рублей на поддержку программы образовательных кредитов для студентов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин на совещании с вице-премьерами отметил востребованность программы образовательного кредитования на льготных условиях. "Направим сейчас на эти цели свыше 2,5 миллиарда рублей. Это позволит помочь порядка 214 тысячам студентов", - отметил глава российского кабмина. Мишустин напомнил, что соответствующая программа реализуется уже пять лет. Студенты могут оформить долгосрочный заем под 3% годовых, а федеральный бюджет компенсирует банкам низкую ставку. Как уточнил премьер, льготные кредиты уже позволили тысячам молодых людей получить высшее образование по желаемой специальности.

