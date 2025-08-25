https://1prime.ru/20250825/kritika-861227972.html
Трамп ответил на критику после покупки доли в Intel
Трамп ответил на критику после покупки доли в Intel - 25.08.2025, ПРАЙМ
Трамп ответил на критику после покупки доли в Intel
Президент США Дональд Трамп в понедельник отверг критику решения о приобретении его администрацией доли в компании Intel, назвав людей, которые недовольны этим... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T18:45+0300
2025-08-25T18:45+0300
2025-08-25T18:45+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/82494/67/824946759_0:264:2816:1848_1920x0_80_0_0_8aceb365fb578d5622011cdff87ed52e.jpg
ВАШИНГТОН, 25 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник отверг критику решения о приобретении его администрацией доли в компании Intel, назвав людей, которые недовольны этим шагом, "глупыми". "Я не заплатил за Intel ни копейки, она (доля - ред.) стоит примерно 11 миллиардов долларов. Всё пойдет США. Почему "глупые" люди этим недовольны? Я готов заключать такие сделки для нашей страны круглые сутки. Я также буду помогать компаниям, которые заключают такие выгодные сделки с Соединёнными Штатами", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Ранее стало известно, что администрация Трампа ведет переговоры о приобретении примерно 10% доли в Intel, по итогам которых государство может стать крупнейшим акционером компании, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома и источники, знакомые с информацией. Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил ранее в понедельник, что правительство США может начать приобретать доли и в других американских компаниях.
https://1prime.ru/20250825/biznes-861219419.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82494/67/824946759_0:0:2816:2112_1920x0_80_0_0_a329201cc07512faa5540147c7e55054.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, дональд трамп, бизнес
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Бизнес
Трамп ответил на критику после покупки доли в Intel
Трамп назвал критикующих покупку доли в Intel глупыми
ВАШИНГТОН, 25 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник отверг критику решения о приобретении его администрацией доли в компании Intel, назвав людей, которые недовольны этим шагом, "глупыми".
"Я не заплатил за Intel ни копейки, она (доля - ред.) стоит примерно 11 миллиардов долларов. Всё пойдет США
. Почему "глупые" люди этим недовольны? Я готов заключать такие сделки для нашей страны круглые сутки. Я также буду помогать компаниям, которые заключают такие выгодные сделки с Соединёнными Штатами", - написал Трамп
в своей соцсети Truth Social.
Ранее стало известно, что администрация Трампа ведет переговоры о приобретении примерно 10% доли в Intel, по итогам которых государство может стать крупнейшим акционером компании, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома и источники, знакомые с информацией.
Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил ранее в понедельник, что правительство США может начать приобретать доли и в других американских компаниях.
Трамп заявил, что США не могут вести бизнес в Южной Корее