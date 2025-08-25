Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп ответил на критику после покупки доли в Intel
ВАШИНГТОН, 25 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник отверг критику решения о приобретении его администрацией доли в компании Intel, назвав людей, которые недовольны этим шагом, "глупыми". "Я не заплатил за Intel ни копейки, она (доля - ред.) стоит примерно 11 миллиардов долларов. Всё пойдет США. Почему "глупые" люди этим недовольны? Я готов заключать такие сделки для нашей страны круглые сутки. Я также буду помогать компаниям, которые заключают такие выгодные сделки с Соединёнными Штатами", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Ранее стало известно, что администрация Трампа ведет переговоры о приобретении примерно 10% доли в Intel, по итогам которых государство может стать крупнейшим акционером компании, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома и источники, знакомые с информацией. Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил ранее в понедельник, что правительство США может начать приобретать доли и в других американских компаниях.
мировая экономика, сша, дональд трамп, бизнес
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Бизнес
18:45 25.08.2025
 
ВАШИНГТОН, 25 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник отверг критику решения о приобретении его администрацией доли в компании Intel, назвав людей, которые недовольны этим шагом, "глупыми".
"Я не заплатил за Intel ни копейки, она (доля - ред.) стоит примерно 11 миллиардов долларов. Всё пойдет США. Почему "глупые" люди этим недовольны? Я готов заключать такие сделки для нашей страны круглые сутки. Я также буду помогать компаниям, которые заключают такие выгодные сделки с Соединёнными Штатами", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Ранее стало известно, что администрация Трампа ведет переговоры о приобретении примерно 10% доли в Intel, по итогам которых государство может стать крупнейшим акционером компании, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома и источники, знакомые с информацией.
Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил ранее в понедельник, что правительство США может начать приобретать доли и в других американских компаниях.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Трамп заявил, что США не могут вести бизнес в Южной Корее
Экономика Мировая экономика США Дональд Трамп Бизнес
 
 
