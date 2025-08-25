https://1prime.ru/20250825/kurs-861216087.html

Курс юаня к рублю переходит к снижению на Мосбирже днем в понедельник

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль переходит к небольшому росту к юаню на Московской бирже во второй половине торгов понедельника, следует из данных торговой площадки. Курс юаня к 15.45 мск снижался на 2 копейки, до 11,23 рубля. Большую часть дня китайская валюта демонстрировала рост. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,58%, до 67,61 доллара за баррель. СНИЖЕНИЕ РУБЛЯ ПОДОЖДЕТ Курс юаня днем в понедельник снижался на 0,17%. Китайская валюта в течение дня двигалась в диапазоне 11,22-11,29 рубля. Рубль третью сессию подряд открылся вниз к юаню, который впервые с конца июля приближался к отметке 11,29 рубля. Российская валюта некоторое время оставалась под давлением, но затем отыграла все дневные потери, комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Фактор налогового периода всего лишь удерживает рубль от более быстрого ослабления. На ближайший четверг приходится пик фискальных платежей экспортеров. Чтобы в этот день получить рубли от продажи иностранной валюты в режиме TOM (на завтра), на который приходится основной объем сделок, последний день для их совершения - среда. Поэтому уже в середине недели это дополнительное предложение инвалюты уйдет с рынка, что способно привести к ускорению нисходящей динамики курса рубля", - добавляет он. Рубль даже после незначительного ослабления сохраняет сильные позиции в условиях отсутствия явного негатива со стороны геополитики, а также на фоне высоких реальных процентных ставок, отмечает Наталья Ващелюк из УК "Первая". ПРОГНОЗЫ "Ближайшей целью роста юаня может выступить район 11,5 рубля, немного выше которого в конце июля был установлен четырехмесячный максимум", - говорит Бабин. "Предстоящей осенью курс рубля будет зависеть сразу от нескольких факторов: геополитики, решений ЦБ, динамики цен на нефть и газ, а также поведения экспортеров и импортеров. Сценарии действительно лучше рассматривать по месяцам", - говорит Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал"

