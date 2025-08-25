Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня к рублю переходит к снижению на Мосбирже днем в понедельник - 25.08.2025
Курс юаня к рублю переходит к снижению на Мосбирже днем в понедельник
Курс юаня к рублю переходит к снижению на Мосбирже днем в понедельник - 25.08.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю переходит к снижению на Мосбирже днем в понедельник
Рубль переходит к небольшому росту к юаню на Московской бирже во второй половине торгов понедельника, следует из данных торговой площадки. | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T15:55+0300
2025-08-25T15:55+0300
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль переходит к небольшому росту к юаню на Московской бирже во второй половине торгов понедельника, следует из данных торговой площадки. Курс юаня к 15.45 мск снижался на 2 копейки, до 11,23 рубля. Большую часть дня китайская валюта демонстрировала рост. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,58%, до 67,61 доллара за баррель. СНИЖЕНИЕ РУБЛЯ ПОДОЖДЕТ Курс юаня днем в понедельник снижался на 0,17%. Китайская валюта в течение дня двигалась в диапазоне 11,22-11,29 рубля. Рубль третью сессию подряд открылся вниз к юаню, который впервые с конца июля приближался к отметке 11,29 рубля. Российская валюта некоторое время оставалась под давлением, но затем отыграла все дневные потери, комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Фактор налогового периода всего лишь удерживает рубль от более быстрого ослабления. На ближайший четверг приходится пик фискальных платежей экспортеров. Чтобы в этот день получить рубли от продажи иностранной валюты в режиме TOM (на завтра), на который приходится основной объем сделок, последний день для их совершения - среда. Поэтому уже в середине недели это дополнительное предложение инвалюты уйдет с рынка, что способно привести к ускорению нисходящей динамики курса рубля", - добавляет он. Рубль даже после незначительного ослабления сохраняет сильные позиции в условиях отсутствия явного негатива со стороны геополитики, а также на фоне высоких реальных процентных ставок, отмечает Наталья Ващелюк из УК "Первая". ПРОГНОЗЫ "Ближайшей целью роста юаня может выступить район 11,5 рубля, немного выше которого в конце июля был установлен четырехмесячный максимум", - говорит Бабин. "Предстоящей осенью курс рубля будет зависеть сразу от нескольких факторов: геополитики, решений ЦБ, динамики цен на нефть и газ, а также поведения экспортеров и импортеров. Сценарии действительно лучше рассматривать по месяцам", - говорит Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал"
15:55 25.08.2025
 
Курс юаня к рублю переходит к снижению на Мосбирже днем в понедельник

Рубль перешел к небольшому росту к юаню во второй половине торгов понедельника

© РИА Новости . Евгений Одиноков
 Московская биржа
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль переходит к небольшому росту к юаню на Московской бирже во второй половине торгов понедельника, следует из данных торговой площадки.
Курс юаня к 15.45 мск снижался на 2 копейки, до 11,23 рубля. Большую часть дня китайская валюта демонстрировала рост.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,58%, до 67,61 доллара за баррель.
СНИЖЕНИЕ РУБЛЯ ПОДОЖДЕТ
Курс юаня днем в понедельник снижался на 0,17%. Китайская валюта в течение дня двигалась в диапазоне 11,22-11,29 рубля.
Рубль третью сессию подряд открылся вниз к юаню, который впервые с конца июля приближался к отметке 11,29 рубля. Российская валюта некоторое время оставалась под давлением, но затем отыграла все дневные потери, комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Фактор налогового периода всего лишь удерживает рубль от более быстрого ослабления. На ближайший четверг приходится пик фискальных платежей экспортеров. Чтобы в этот день получить рубли от продажи иностранной валюты в режиме TOM (на завтра), на который приходится основной объем сделок, последний день для их совершения - среда. Поэтому уже в середине недели это дополнительное предложение инвалюты уйдет с рынка, что способно привести к ускорению нисходящей динамики курса рубля", - добавляет он.
Рубль даже после незначительного ослабления сохраняет сильные позиции в условиях отсутствия явного негатива со стороны геополитики, а также на фоне высоких реальных процентных ставок, отмечает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
ПРОГНОЗЫ
"Ближайшей целью роста юаня может выступить район 11,5 рубля, немного выше которого в конце июля был установлен четырехмесячный максимум", - говорит Бабин.
"Предстоящей осенью курс рубля будет зависеть сразу от нескольких факторов: геополитики, решений ЦБ, динамики цен на нефть и газ, а также поведения экспортеров и импортеров. Сценарии действительно лучше рассматривать по месяцам", - говорит Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал"
