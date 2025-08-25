https://1prime.ru/20250825/kurs-861223227.html
Официальный курс доллара на вторник составил 80,68 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 80,68 рубля - 25.08.2025, ПРАЙМ
Официальный курс доллара на вторник составил 80,68 рубля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 6,33 копейки - до 11,2615 рубля, доллара - снизился на 6,56 копейки, до 80,6842 рубля,... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T17:49+0300
2025-08-25T17:49+0300
2025-08-25T17:50+0300
банк россии
рф
рынок
сша
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049384_0:48:3472:2001_1920x0_80_0_0_cf4dfcc83ec72a07107905b4dc897b9b.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 6,33 копейки - до 11,2615 рубля, доллара - снизился на 6,56 копейки, до 80,6842 рубля, евро вырос на 83,48 копейки, до 94,4622 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20250825/kurs-861216087.html
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049384_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_4b671bc47a42e8cb408c20c2707392dd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, рынок, сша, банк россия
Банк России, РФ, Рынок, США, банк Россия
Официальный курс доллара на вторник составил 80,68 рубля
Официальный курс евро на вторник составил 94,46 рубля
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 6,33 копейки - до 11,2615 рубля, доллара - снизился на 6,56 копейки, до 80,6842 рубля, евро вырос на 83,48 копейки, до 94,4622 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США
на Мосбиржу ЦБ РФ
с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Курс юаня к рублю переходит к снижению на Мосбирже днем в понедельник