https://1prime.ru/20250825/kurs-861223227.html

Официальный курс доллара на вторник составил 80,68 рубля

Официальный курс доллара на вторник составил 80,68 рубля - 25.08.2025, ПРАЙМ

Официальный курс доллара на вторник составил 80,68 рубля

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 6,33 копейки - до 11,2615 рубля, доллара - снизился на 6,56 копейки, до 80,6842 рубля,... | 25.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-25T17:49+0300

2025-08-25T17:49+0300

2025-08-25T17:50+0300

банк россии

рф

рынок

сша

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049384_0:48:3472:2001_1920x0_80_0_0_cf4dfcc83ec72a07107905b4dc897b9b.jpg

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 6,33 копейки - до 11,2615 рубля, доллара - снизился на 6,56 копейки, до 80,6842 рубля, евро вырос на 83,48 копейки, до 94,4622 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

https://1prime.ru/20250825/kurs-861216087.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, рынок, сша, банк россия