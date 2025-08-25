https://1prime.ru/20250825/kurs-861229347.html

Курс юаня упал до 11,17 рубля

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника вырос к юаню: китайская валюта подешевела до 11,17 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 8 копеек, до 11,17 рубля.

