Курс рубля заметно вырос к юаню по итогам торгов понедельника - 25.08.2025, ПРАЙМ
Курс рубля заметно вырос к юаню по итогам торгов понедельника
Курс рубля заметно вырос к юаню по итогам торгов понедельника - 25.08.2025, ПРАЙМ
Курс рубля заметно вырос к юаню по итогам торгов понедельника
Рубль продемонстрировал заметный рост к юаню на Московской бирже по итогам торгов понедельника, следует из данных торговой площадки. | 25.08.2025, ПРАЙМ
рынок
дмитрий бабин
наталья ващелюк
"бкс мир инвестиций"
ук альфа-капитал
ук "первая"
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль продемонстрировал заметный рост к юаню на Московской бирже по итогам торгов понедельника, следует из данных торговой площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 8 копеек, до 11,17 рубля. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent к 19.03 мск дорожал на 1,7%, до 68,38 доллара за баррель. Рубль нашел позитив Курс юаня в понедельник снизился на 0,68%. Китайская валюта двигалась в диапазоне 11,15-11,29 рубля. "На валютном рынке рубль постепенно теряет позиции даже несмотря на пиковый период фискальных платежей. Юань на Мосбиржи сегодня подлетал выше 11,28, доллар на межбанковском рынке побывал над 80,8", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "В середине торгов всходящая динамика курса рубля ускорилась, и он вышел в хороший плюс. Правда, пока это движение не выходит за рамки коррекции ослабления российской валюты, наблюдавшегося в предыдущие две недели. Фактор налогового периода, вероятно, все же усилил позитивное воздействие на рубль", - добавил Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Рынок остается внутри прежней структуры идей, ориентиров и фокуса внимания: больше всего банки и крупные инвесторы беспокоятся насчет геополитического фактора, но с этой стороны фактов пока не поступает, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Налоговый период в России пока проходит без примечательных событий, но пиковая фаза еще впереди, добавляет он. Прогнозы "Волатильность на рынке постепенно возрастает, тренд на более выраженную девальвацию сформируется по завершении налогового периода, он может ускориться после снижения ключевой ставки в сентябре, особенно если шаг сокращения превысит 100 базисных пунктов. Также можно отметить восстановление импорта, играющее против нацвалюты", - говорит Шепелев. Краткосрочный прогноз по курсу юаня к рубля – 11,1-11,3 рубля, по доллару – 80-81 рубль, заключает он. "В ближайшее время геополитика, вероятно, останется значимым фактором для российских финансовых рынков. На текущей неделе курс доллара может составлять 79-82 рубля, юаня – 11-11,4 рубля", - отмечает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
Рынок, Дмитрий Бабин, Наталья Ващелюк, "БКС Мир инвестиций", УК Альфа-Капитал, УК "Первая"
19:32 25.08.2025
 
Курс рубля заметно вырос к юаню по итогам торгов понедельника

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль продемонстрировал заметный рост к юаню на Московской бирже по итогам торгов понедельника, следует из данных торговой площадки.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 8 копеек, до 11,17 рубля.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent к 19.03 мск дорожал на 1,7%, до 68,38 доллара за баррель.

Рубль нашел позитив

Курс юаня в понедельник снизился на 0,68%. Китайская валюта двигалась в диапазоне 11,15-11,29 рубля.
"На валютном рынке рубль постепенно теряет позиции даже несмотря на пиковый период фискальных платежей. Юань на Мосбиржи сегодня подлетал выше 11,28, доллар на межбанковском рынке побывал над 80,8", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"В середине торгов всходящая динамика курса рубля ускорилась, и он вышел в хороший плюс. Правда, пока это движение не выходит за рамки коррекции ослабления российской валюты, наблюдавшегося в предыдущие две недели. Фактор налогового периода, вероятно, все же усилил позитивное воздействие на рубль", - добавил Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Рынок остается внутри прежней структуры идей, ориентиров и фокуса внимания: больше всего банки и крупные инвесторы беспокоятся насчет геополитического фактора, но с этой стороны фактов пока не поступает, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
Налоговый период в России пока проходит без примечательных событий, но пиковая фаза еще впереди, добавляет он.

Прогнозы

"Волатильность на рынке постепенно возрастает, тренд на более выраженную девальвацию сформируется по завершении налогового периода, он может ускориться после снижения ключевой ставки в сентябре, особенно если шаг сокращения превысит 100 базисных пунктов. Также можно отметить восстановление импорта, играющее против нацвалюты", - говорит Шепелев.
Краткосрочный прогноз по курсу юаня к рубля – 11,1-11,3 рубля, по доллару – 80-81 рубль, заключает он.
"В ближайшее время геополитика, вероятно, останется значимым фактором для российских финансовых рынков. На текущей неделе курс доллара может составлять 79-82 рубля, юаня – 11-11,4 рубля", - отмечает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Российский рынок акций снизился по итогам основных торгов
Рынок Дмитрий Бабин Наталья Ващелюк "БКС Мир инвестиций" УК Альфа-Капитал УК "Первая"
 
 
