В Китае изъяли более 1,8 миллиона поддельных игрушек Лабубу
В Китае изъяли более 1,8 миллиона поддельных игрушек Лабубу - 25.08.2025, ПРАЙМ
В Китае изъяли более 1,8 миллиона поддельных игрушек Лабубу
25.08.2025
2025-08-25T11:33+0300
2025-08-25T11:33+0300
2025-08-25T11:33+0300
бизнес
россия
китай
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Таможенные органы Китая изъяли свыше 1,8 миллиона единиц поддельных игрушек Лабубу с начала 2025 года, сообщил заместитель начальника Главного таможенного управления КНР Ван Цзюнь. "С начала года таможенные органы по всей стране перехватили 1,83 миллиона единиц продукции, подозреваемой в нарушении прав на товарный знак Лабубу", - приводит Центральное телевидение Китая слова представителя таможни. Он подчеркнул, что эти меры эффективно способствуют поддержанию справедливой и здоровой среды в международной торговле. Лабубу - это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Лун Цзяшэном Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Недавно Лабубу стали популярны по всему миру. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась популярностью китайских игрушек Лабубу в России, подчеркнув важность развития российских креативных товаров, которые могли бы стать популярными во всем мире.
китай
