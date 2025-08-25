Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Китае изъяли более 1,8 миллиона поддельных игрушек Лабубу - 25.08.2025
https://1prime.ru/20250825/labubu-861202510.html
В Китае изъяли более 1,8 миллиона поддельных игрушек Лабубу
В Китае изъяли более 1,8 миллиона поддельных игрушек Лабубу - 25.08.2025, ПРАЙМ
В Китае изъяли более 1,8 миллиона поддельных игрушек Лабубу
Таможенные органы Китая изъяли свыше 1,8 миллиона единиц поддельных игрушек Лабубу с начала 2025 года, сообщил заместитель начальника Главного таможенного... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T11:33+0300
2025-08-25T11:33+0300
бизнес
россия
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860895383_0:12:3073:1740_1920x0_80_0_0_7bc5702bbb42fc848e6a34dcb4380421.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Таможенные органы Китая изъяли свыше 1,8 миллиона единиц поддельных игрушек Лабубу с начала 2025 года, сообщил заместитель начальника Главного таможенного управления КНР Ван Цзюнь. "С начала года таможенные органы по всей стране перехватили 1,83 миллиона единиц продукции, подозреваемой в нарушении прав на товарный знак Лабубу", - приводит Центральное телевидение Китая слова представителя таможни. Он подчеркнул, что эти меры эффективно способствуют поддержанию справедливой и здоровой среды в международной торговле. Лабубу - это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Лун Цзяшэном Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Недавно Лабубу стали популярны по всему миру. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась популярностью китайских игрушек Лабубу в России, подчеркнув важность развития российских креативных товаров, которые могли бы стать популярными во всем мире.
бизнес, россия, китай
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ
11:33 25.08.2025
 
В Китае изъяли более 1,8 миллиона поддельных игрушек Лабубу

Таможня Китая изъяла более 1,8 миллиона поддельных игрушек Лабубу с начала года

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Девушка достает из упаковки новую игрушку-брелок Лабубу - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Таможенные органы Китая изъяли свыше 1,8 миллиона единиц поддельных игрушек Лабубу с начала 2025 года, сообщил заместитель начальника Главного таможенного управления КНР Ван Цзюнь.
"С начала года таможенные органы по всей стране перехватили 1,83 миллиона единиц продукции, подозреваемой в нарушении прав на товарный знак Лабубу", - приводит Центральное телевидение Китая слова представителя таможни.
Он подчеркнул, что эти меры эффективно способствуют поддержанию справедливой и здоровой среды в международной торговле.
Лабубу - это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Лун Цзяшэном Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Недавно Лабубу стали популярны по всему миру.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась популярностью китайских игрушек Лабубу в России, подчеркнув важность развития российских креативных товаров, которые могли бы стать популярными во всем мире.
