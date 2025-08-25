https://1prime.ru/20250825/labubu-861202510.html

В Китае изъяли более 1,8 миллиона поддельных игрушек Лабубу

25.08.2025

В Китае изъяли более 1,8 миллиона поддельных игрушек Лабубу

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Таможенные органы Китая изъяли свыше 1,8 миллиона единиц поддельных игрушек Лабубу с начала 2025 года, сообщил заместитель начальника Главного таможенного управления КНР Ван Цзюнь. "С начала года таможенные органы по всей стране перехватили 1,83 миллиона единиц продукции, подозреваемой в нарушении прав на товарный знак Лабубу", - приводит Центральное телевидение Китая слова представителя таможни. Он подчеркнул, что эти меры эффективно способствуют поддержанию справедливой и здоровой среды в международной торговле. Лабубу - это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Лун Цзяшэном Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Недавно Лабубу стали популярны по всему миру. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась популярностью китайских игрушек Лабубу в России, подчеркнув важность развития российских креативных товаров, которые могли бы стать популярными во всем мире.

