https://1prime.ru/20250825/lada-861204733.html
Дилеры Lada запустили кампанию по устранению блокировки руля на Vesta
Дилеры Lada запустили кампанию по устранению блокировки руля на Vesta - 25.08.2025, ПРАЙМ
Дилеры Lada запустили кампанию по устранению блокировки руля на Vesta
Официальные дилеры Lada проводят бесплатную сервисную кампанию по устранению проблемы с блокировкой руля при перезапуске двигателя Lada Vesta второго поколения... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T12:28+0300
2025-08-25T12:28+0300
2025-08-25T12:28+0300
бизнес
технологии
lada
автоваз
lada vision 4x4
lada niva legend
https://cdnn.1prime.ru/img/82717/55/827175511_0:40:1434:847_1920x0_80_0_0_d1f6d632320796e9e8d07126f1d93a70.png
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Официальные дилеры Lada проводят бесплатную сервисную кампанию по устранению проблемы с блокировкой руля при перезапуске двигателя Lada Vesta второго поколения путем обновления прошивки, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа". Ранее в ряде СМИ появились сообщения о якобы обязательном отзыве автомобилей Lada Vesta в связи с блокировкой руля, которая происходит после перезапуска двигателя. "В настоящее время в официальной дилерской сети Lada действует бесплатная сервисная кампания, направленная на повышение потребительских свойств Vesta второго поколения. Согласно ей, при очередном плановом или внеплановом заезде на сервис выполняется проверка версии прошивки одного из электронных блоков и, при необходимости, ее обновление", - говорится в сообщении. Согласно инструкции по эксплуатации автомобиля Lada Vesta, между остановкой работы двигателя и ее возобновлением должно пройти не менее пяти секунд. В противном случае может произойти блокировка рулевой колонки. "Обновленная версия ПО полностью убирает 5-секундный интервал и позволяет запустить двигатель сразу после остановки", - пояснили в компании. Как пояснили в "АвтоВАЗе", отличие "отзывной" и "сервисной" кампаний заключается в том, что первая предполагает обязательный ремонт или другие действия, направленные на устранение выявленных недостатков, в том числе потенциальных, а вторая - это рекомендательные действия, которые выполняются при очередном регулярном заезде автомобиля на сервис для улучшения потребительских характеристик.
https://1prime.ru/20250823/lada-861125426.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82717/55/827175511_127:0:1308:886_1920x0_80_0_0_719cc498963d46e94b01fa86e47c6ea8.png
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, технологии, lada, автоваз, lada vision 4x4, lada niva legend
Бизнес, Технологии, Lada, АвтоВАЗ, Lada Vision 4x4, Lada Niva Legend
Дилеры Lada запустили кампанию по устранению блокировки руля на Vesta
Дилеры Lada проводят сервисную кампанию по устранению блокировки руля на Vesta
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Официальные дилеры Lada проводят бесплатную сервисную кампанию по устранению проблемы с блокировкой руля при перезапуске двигателя Lada Vesta второго поколения путем обновления прошивки, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".
Ранее в ряде СМИ появились сообщения о якобы обязательном отзыве автомобилей Lada Vesta в связи с блокировкой руля, которая происходит после перезапуска двигателя.
"В настоящее время в официальной дилерской сети Lada действует бесплатная сервисная кампания, направленная на повышение потребительских свойств Vesta второго поколения. Согласно ей, при очередном плановом или внеплановом заезде на сервис выполняется проверка версии прошивки одного из электронных блоков и, при необходимости, ее обновление", - говорится в сообщении.
Согласно инструкции по эксплуатации автомобиля Lada Vesta, между остановкой работы двигателя и ее возобновлением должно пройти не менее пяти секунд. В противном случае может произойти блокировка рулевой колонки.
"Обновленная версия ПО полностью убирает 5-секундный интервал и позволяет запустить двигатель сразу после остановки", - пояснили в компании.
Как пояснили в "АвтоВАЗе", отличие "отзывной" и "сервисной" кампаний заключается в том, что первая предполагает обязательный ремонт или другие действия, направленные на устранение выявленных недостатков, в том числе потенциальных, а вторая - это рекомендательные действия, которые выполняются при очередном регулярном заезде автомобиля на сервис для улучшения потребительских характеристик.
Lada сохраняет лидерство на рынке автолизинга, считают эксперты