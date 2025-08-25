Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дилеры Lada запустили кампанию по устранению блокировки руля на Vesta - 25.08.2025
Дилеры Lada запустили кампанию по устранению блокировки руля на Vesta
Дилеры Lada запустили кампанию по устранению блокировки руля на Vesta - 25.08.2025, ПРАЙМ
Дилеры Lada запустили кампанию по устранению блокировки руля на Vesta
Официальные дилеры Lada проводят бесплатную сервисную кампанию по устранению проблемы с блокировкой руля при перезапуске двигателя Lada Vesta второго поколения... | 25.08.2025, ПРАЙМ
12:28 25.08.2025
 
Дилеры Lada запустили кампанию по устранению блокировки руля на Vesta

Дилеры Lada проводят сервисную кампанию по устранению блокировки руля на Vesta

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Официальные дилеры Lada проводят бесплатную сервисную кампанию по устранению проблемы с блокировкой руля при перезапуске двигателя Lada Vesta второго поколения путем обновления прошивки, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".
Ранее в ряде СМИ появились сообщения о якобы обязательном отзыве автомобилей Lada Vesta в связи с блокировкой руля, которая происходит после перезапуска двигателя.
"В настоящее время в официальной дилерской сети Lada действует бесплатная сервисная кампания, направленная на повышение потребительских свойств Vesta второго поколения. Согласно ей, при очередном плановом или внеплановом заезде на сервис выполняется проверка версии прошивки одного из электронных блоков и, при необходимости, ее обновление", - говорится в сообщении.
Согласно инструкции по эксплуатации автомобиля Lada Vesta, между остановкой работы двигателя и ее возобновлением должно пройти не менее пяти секунд. В противном случае может произойти блокировка рулевой колонки.
"Обновленная версия ПО полностью убирает 5-секундный интервал и позволяет запустить двигатель сразу после остановки", - пояснили в компании.
Как пояснили в "АвтоВАЗе", отличие "отзывной" и "сервисной" кампаний заключается в том, что первая предполагает обязательный ремонт или другие действия, направленные на устранение выявленных недостатков, в том числе потенциальных, а вторая - это рекомендательные действия, которые выполняются при очередном регулярном заезде автомобиля на сервис для улучшения потребительских характеристик.
