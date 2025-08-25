https://1prime.ru/20250825/mask-861236645.html

Маск подал в суд на Apple и OpenAI

Маск подал в суд на Apple и OpenAI

ВАШИНГТОН, 25 авг - ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в понедельник подал судебный иск против корпорации Apple и компании-разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI по обвинению в блокировании рынков для удержания монополии и борьбы с конкурентами в сфере искусственного интеллекта, говорится в тексте обвинения. Маск 12 августа заявил, что Apple не дает возможности никаким фирмам в области искусственного интеллекта, кроме OpenAI, достичь первой строчки в рейтинге ее магазина приложений App Store, назвав это "нарушением антимонопольного законодательства", а также пообещал, что его ИИ-компания xAI обратится в суд. "Два монополиста объединили усилия, чтобы обеспечить свое дальнейшее доминирование в мире, стремительно развивающимся благодаря самой мощной технологии, когда-либо созданной человечеством: искусственному интеллекту (ИИ). Работая в тандеме, ответчики Apple и OpenAI заблокировали рынки, чтобы сохранить свои монополии и помешать конкуренции со стороны таких инноваторов, как X и xAI", - указано в судебном иске. В тексте обвинения подчеркивается, что цель иска заключается не только в намерении остановить технологические организации от якобы проведения ими антиконкурентной деятельности, но и "взыскать миллиарды долларов компенсации ущерба". Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok. Чат-бот ChatGPT от компании OpenAI набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей организации в 2015 году выступил Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

