Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Маск подал в суд на Apple и OpenAI - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250825/mask-861236645.html
Маск подал в суд на Apple и OpenAI
Маск подал в суд на Apple и OpenAI - 25.08.2025, ПРАЙМ
Маск подал в суд на Apple и OpenAI
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в понедельник подал судебный иск против корпорации Apple и компании-разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI по... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T23:10+0300
2025-08-25T23:10+0300
технологии
apple
openai
https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187849_0:9:3933:2221_1920x0_80_0_0_c2c96fc347b8493bda185a893772f132.jpg
ВАШИНГТОН, 25 авг - ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в понедельник подал судебный иск против корпорации Apple и компании-разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI по обвинению в блокировании рынков для удержания монополии и борьбы с конкурентами в сфере искусственного интеллекта, говорится в тексте обвинения. Маск 12 августа заявил, что Apple не дает возможности никаким фирмам в области искусственного интеллекта, кроме OpenAI, достичь первой строчки в рейтинге ее магазина приложений App Store, назвав это "нарушением антимонопольного законодательства", а также пообещал, что его ИИ-компания xAI обратится в суд. "Два монополиста объединили усилия, чтобы обеспечить свое дальнейшее доминирование в мире, стремительно развивающимся благодаря самой мощной технологии, когда-либо созданной человечеством: искусственному интеллекту (ИИ). Работая в тандеме, ответчики Apple и OpenAI заблокировали рынки, чтобы сохранить свои монополии и помешать конкуренции со стороны таких инноваторов, как X и xAI", - указано в судебном иске. В тексте обвинения подчеркивается, что цель иска заключается не только в намерении остановить технологические организации от якобы проведения ими антиконкурентной деятельности, но и "взыскать миллиарды долларов компенсации ущерба". Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok. Чат-бот ChatGPT от компании OpenAI набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей организации в 2015 году выступил Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
https://1prime.ru/20250729/apple-860071661.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187849_0:0:3231:2423_1920x0_80_0_0_9ae8479e90153c2809280e18814d6323.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, apple, openai
Технологии, Apple, OpenAI
23:10 25.08.2025
 
Маск подал в суд на Apple и OpenAI

Маск подал в суд на Apple и OpenAI, обвинив их в блокировании рынков и удержании монополии

© AFP / Peter ParksИлон Маск
Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Илон Маск. Архивное фото
© AFP / Peter Parks
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 25 авг - ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в понедельник подал судебный иск против корпорации Apple и компании-разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI по обвинению в блокировании рынков для удержания монополии и борьбы с конкурентами в сфере искусственного интеллекта, говорится в тексте обвинения.
Маск 12 августа заявил, что Apple не дает возможности никаким фирмам в области искусственного интеллекта, кроме OpenAI, достичь первой строчки в рейтинге ее магазина приложений App Store, назвав это "нарушением антимонопольного законодательства", а также пообещал, что его ИИ-компания xAI обратится в суд.
"Два монополиста объединили усилия, чтобы обеспечить свое дальнейшее доминирование в мире, стремительно развивающимся благодаря самой мощной технологии, когда-либо созданной человечеством: искусственному интеллекту (ИИ). Работая в тандеме, ответчики Apple и OpenAI заблокировали рынки, чтобы сохранить свои монополии и помешать конкуренции со стороны таких инноваторов, как X и xAI", - указано в судебном иске.
В тексте обвинения подчеркивается, что цель иска заключается не только в намерении остановить технологические организации от якобы проведения ими антиконкурентной деятельности, но и "взыскать миллиарды долларов компенсации ущерба".
Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
Чат-бот ChatGPT от компании OpenAI набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей организации в 2015 году выступил Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
Испанский регулятор расширил расследование против Apple
29 июля, 14:42
 
ТехнологииAppleOpenAI
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала