Стоимость меди растет вслед за рынками КНР

Стоимость меди растет вслед за рынками КНР - 25.08.2025, ПРАЙМ

Стоимость меди растет вслед за рынками КНР

25.08.2025, ПРАЙМ

Цена на медь в понедельник увеличивается на фоне роста фондовых индексов Китая, свидетельствуют данные торгов.

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник увеличивается на фоне роста фондовых индексов Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.14 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,31%, до 4,473 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,74%, до 9 796,5 доллара, алюминия - на 1,53%, до 2 624,5 доллара, стоимость цинка - на 1,9%, до 2 818 долларов. В понедельник рынки Китая поднимаются примерно на 1% вслед за фондовыми индексами США. Китай - один из крупнейших импортеров и потребителей меди, поэтому ожидания по экономике страны влияют и на перспективы спроса на промышленный металл. Способствуют росту стоимости также "голубиные" комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. В пятницу председатель регулятора заявил на симпозиуме в Джексон-Хоуле, что ограничительная денежно-кредитная политика ФРС, а также меняющийся прогноз и смещение баланса рисков вокруг инфляции и рынка труда "могут потребовать корректировки" курса. Рынки восприняли такие заявления как сигнал к скорому снижению ставки ФРС, а ослабление монетарной политики традиционно сдерживает стоимость доллара и поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе меди.

