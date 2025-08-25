Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость меди растет вслед за рынками КНР - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250825/med-861192933.html
Стоимость меди растет вслед за рынками КНР
Стоимость меди растет вслед за рынками КНР - 25.08.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди растет вслед за рынками КНР
Цена на медь в понедельник увеличивается на фоне роста фондовых индексов Китая, свидетельствуют данные торгов. | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T08:22+0300
2025-08-25T08:22+0300
экономика
рынок
торги
китай
сша
джером пауэлл
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/83260/39/832603904_0:109:3101:1853_1920x0_80_0_0_970eb2ce6f3eba91e2e9a93466204689.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник увеличивается на фоне роста фондовых индексов Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.14 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,31%, до 4,473 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,74%, до 9 796,5 доллара, алюминия - на 1,53%, до 2 624,5 доллара, стоимость цинка - на 1,9%, до 2 818 долларов. В понедельник рынки Китая поднимаются примерно на 1% вслед за фондовыми индексами США. Китай - один из крупнейших импортеров и потребителей меди, поэтому ожидания по экономике страны влияют и на перспективы спроса на промышленный металл. Способствуют росту стоимости также "голубиные" комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. В пятницу председатель регулятора заявил на симпозиуме в Джексон-Хоуле, что ограничительная денежно-кредитная политика ФРС, а также меняющийся прогноз и смещение баланса рисков вокруг инфляции и рынка труда "могут потребовать корректировки" курса. Рынки восприняли такие заявления как сигнал к скорому снижению ставки ФРС, а ослабление монетарной политики традиционно сдерживает стоимость доллара и поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе меди.
https://1prime.ru/20250825/rynok-861192452.html
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83260/39/832603904_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c031515d7eb5fdad1fe1948fddd75f4b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, китай, сша, джером пауэлл, comex
Экономика, Рынок, Торги, КИТАЙ, США, Джером Пауэлл, Comex
08:22 25.08.2025
 
Стоимость меди растет вслед за рынками КНР

Медь дорожает на фоне роста фондовых индексов Китая

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанк" Работа Медного завода ГМК "Норильский Никель"
 Работа Медного завода ГМК Норильский Никель - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник увеличивается на фоне роста фондовых индексов Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.14 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,31%, до 4,473 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,74%, до 9 796,5 доллара, алюминия - на 1,53%, до 2 624,5 доллара, стоимость цинка - на 1,9%, до 2 818 долларов.
В понедельник рынки Китая поднимаются примерно на 1% вслед за фондовыми индексами США. Китай - один из крупнейших импортеров и потребителей меди, поэтому ожидания по экономике страны влияют и на перспективы спроса на промышленный металл.
Способствуют росту стоимости также "голубиные" комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. В пятницу председатель регулятора заявил на симпозиуме в Джексон-Хоуле, что ограничительная денежно-кредитная политика ФРС, а также меняющийся прогноз и смещение баланса рисков вокруг инфляции и рынка труда "могут потребовать корректировки" курса.
Рынки восприняли такие заявления как сигнал к скорому снижению ставки ФРС, а ослабление монетарной политики традиционно сдерживает стоимость доллара и поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе меди.
Мосбиржа.
Российский рынок акций незначительно снижается в начале утренних торгов
08:19
 
ЭкономикаРынокТоргиКИТАЙСШАДжером ПауэллComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала