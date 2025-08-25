https://1prime.ru/20250825/med-861192933.html
Стоимость меди растет вслед за рынками КНР
Стоимость меди растет вслед за рынками КНР - 25.08.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди растет вслед за рынками КНР
Цена на медь в понедельник увеличивается на фоне роста фондовых индексов Китая, свидетельствуют данные торгов. | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T08:22+0300
2025-08-25T08:22+0300
2025-08-25T08:22+0300
экономика
рынок
торги
китай
сша
джером пауэлл
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/83260/39/832603904_0:109:3101:1853_1920x0_80_0_0_970eb2ce6f3eba91e2e9a93466204689.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник увеличивается на фоне роста фондовых индексов Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.14 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,31%, до 4,473 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,74%, до 9 796,5 доллара, алюминия - на 1,53%, до 2 624,5 доллара, стоимость цинка - на 1,9%, до 2 818 долларов. В понедельник рынки Китая поднимаются примерно на 1% вслед за фондовыми индексами США. Китай - один из крупнейших импортеров и потребителей меди, поэтому ожидания по экономике страны влияют и на перспективы спроса на промышленный металл. Способствуют росту стоимости также "голубиные" комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. В пятницу председатель регулятора заявил на симпозиуме в Джексон-Хоуле, что ограничительная денежно-кредитная политика ФРС, а также меняющийся прогноз и смещение баланса рисков вокруг инфляции и рынка труда "могут потребовать корректировки" курса. Рынки восприняли такие заявления как сигнал к скорому снижению ставки ФРС, а ослабление монетарной политики традиционно сдерживает стоимость доллара и поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе меди.
https://1prime.ru/20250825/rynok-861192452.html
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83260/39/832603904_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c031515d7eb5fdad1fe1948fddd75f4b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, китай, сша, джером пауэлл, comex
Экономика, Рынок, Торги, КИТАЙ, США, Джером Пауэлл, Comex
Стоимость меди растет вслед за рынками КНР
Медь дорожает на фоне роста фондовых индексов Китая
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник увеличивается на фоне роста фондовых индексов Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.14 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,31%, до 4,473 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,74%, до 9 796,5 доллара, алюминия - на 1,53%, до 2 624,5 доллара, стоимость цинка - на 1,9%, до 2 818 долларов.
В понедельник рынки Китая поднимаются примерно на 1% вслед за фондовыми индексами США. Китай - один из крупнейших импортеров и потребителей меди, поэтому ожидания по экономике страны влияют и на перспективы спроса на промышленный металл.
Способствуют росту стоимости также "голубиные" комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. В пятницу председатель регулятора заявил на симпозиуме в Джексон-Хоуле, что ограничительная денежно-кредитная политика ФРС, а также меняющийся прогноз и смещение баланса рисков вокруг инфляции и рынка труда "могут потребовать корректировки" курса.
Рынки восприняли такие заявления как сигнал к скорому снижению ставки ФРС, а ослабление монетарной политики традиционно сдерживает стоимость доллара и поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе меди.
Российский рынок акций незначительно снижается в начале утренних торгов