https://1prime.ru/20250825/mekhanizm-861209203.html

ЦБ изучит механизм борьбы с обходом ограничений полной стоимости кредита

ЦБ изучит механизм борьбы с обходом ограничений полной стоимости кредита - 25.08.2025, ПРАЙМ

ЦБ изучит механизм борьбы с обходом ограничений полной стоимости кредита

Банк России планирует доработать механизм полной стоимости кредитов (ПСК), чтобы предотвратить практику обхода банками этого ограничения, сообщается в... | 25.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-25T14:10+0300

2025-08-25T14:10+0300

2025-08-25T14:10+0300

банк россии

банки

финансы

россия

пск

https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Банк России планирует доработать механизм полной стоимости кредитов (ПСК), чтобы предотвратить практику обхода банками этого ограничения, сообщается в материалах регулятора. "Дальнейшие планы... проработать механизм, который предотвратит практику банков по обходу ограничения ПСК по кредитным картам за счет введения комиссий за снятие наличных/переводы с использованием таких карт (второе полугодие 2025 года)", - говорится в материале "Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора", опубликованном на сайте ЦБ. В частности, в планах ЦБ - до конца года проработать вопрос совершенствования ограничения ПСК для кредитных карт так, чтобы учитывались все установленные кредитором ставки, а не только ставки за безналичное использование карты и снятие наличных. В прошлом году банки стали предлагать кредитные карты, предусматривающие еще одну более высокую ставку за перевод денежных средств. В итоге целесообразно нормативно урегулировать применение ограничения ПСК к самому высокому в указанном случае значению ПСК, рассчитанному исходя из ставки за переводы, поясняет регулятор. "С учетом изменений в регулировании ПСК, которые произошли в 2024 году, (планируется - ред.) провести анализ, имеется ли регуляторный арбитраж в сегменте потребительских кредитов, предоставляемых банками и МФО", - добавляется в материале. "Выработать решения по выравниванию условий кредитования по схожим для банков и МФО продуктам, а также изучить бизнес-модели "банковских" МФО, чтобы снизить риски обхода банками ограничения ПСК через привлечение заемщиков в дочерние МФО и выдачу им дорогих займов (второе полугодие 2025 года)", - также сообщается в документе. Затем, в следующем году, ЦБ планирует проработать возможность расчета и раскрытия двух значений ПСК по льготным ипотечным кредитам: исходя из льготной ставки и максимальной ставки, которая, например, применяется в случае, если заемщик перестал соответствовать критериям государственной программы. Сейчас расчет и раскрытие ПСК по таким продуктам осуществляются только исходя из максимальной ставки, поясняет ЦБ. "Изменение подхода позволит заемщику более осознанно подойти к получению льготного кредита, так как кроме льготной процентной ставки в таком договоре есть иные расходы, на которые заемщик, скорее всего, не обратит внимания, если не показать ему их в формате ПСК", - поясняет регулятор.

https://1prime.ru/20250825/kredity-861199756.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, пск