25.08.2025
Глава Минсельхоза высоко оценила работу тепличного комплекса на Камчатке
Министр сельского хозяйства России Оксана Лут посетила тепличный комплекс "Камчатский" вместе с губернатором Владимиром Солодовым и вице-спикером Госдумы Ириной
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 авг – ПРАЙМ. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут посетила тепличный комплекс "Камчатский" вместе с губернатором Владимиром Солодовым и вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, высоко оценив работу комплекса, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края. "Предприятие удовлетворяет спрос не только жителей центральной агломерации, но и северных территорий Камчатского края. Запуск предприятия крайне положительно отразился на экономике региона", - заявила Лут. По словам министра, тепличный комплекс производит свежую, доступную и полезную продукцию. Солодов добавил, что одним из ключевых достижений стало значительное снижение цен на местные томаты и огурцы - стоимость овощей закрытого грунта уменьшилась почти в 2,5 раза. Правительство края ведет работу с инвестором по вопросу строительства второй очереди теплиц. Как отметил Солодов, достигнута принципиальная договоренность о реализации этого проекта, предстоит проработка финансовых вопросов и определение мер государственной поддержки. Яровая подчеркнула, что возможность предоставить жителям качественную сельхозпродукцию по доступной цене является значимым достижением. Она также сообщила о договоренности привлечь науку для региональной проработки вопроса развития овощеводства и производства молочной продукции на Камчатке.
