https://1prime.ru/20250825/minselkhoz-861200833.html

Глава Минсельхоза высоко оценила работу тепличного комплекса на Камчатке

Глава Минсельхоза высоко оценила работу тепличного комплекса на Камчатке - 25.08.2025, ПРАЙМ

Глава Минсельхоза высоко оценила работу тепличного комплекса на Камчатке

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут посетила тепличный комплекс "Камчатский" вместе с губернатором Владимиром Солодовым и вице-спикером Госдумы Ириной | 25.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-25T11:03+0300

2025-08-25T11:03+0300

2025-08-25T11:03+0300

экономика

россия

промышленность

камчатский край

камчатка

оксана лут

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121749_0:134:3166:1915_1920x0_80_0_0_300788b5c7c64a711c093ed443a9c27b.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 авг – ПРАЙМ. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут посетила тепличный комплекс "Камчатский" вместе с губернатором Владимиром Солодовым и вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, высоко оценив работу комплекса, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края. "Предприятие удовлетворяет спрос не только жителей центральной агломерации, но и северных территорий Камчатского края. Запуск предприятия крайне положительно отразился на экономике региона", - заявила Лут. По словам министра, тепличный комплекс производит свежую, доступную и полезную продукцию. Солодов добавил, что одним из ключевых достижений стало значительное снижение цен на местные томаты и огурцы - стоимость овощей закрытого грунта уменьшилась почти в 2,5 раза. Правительство края ведет работу с инвестором по вопросу строительства второй очереди теплиц. Как отметил Солодов, достигнута принципиальная договоренность о реализации этого проекта, предстоит проработка финансовых вопросов и определение мер государственной поддержки. Яровая подчеркнула, что возможность предоставить жителям качественную сельхозпродукцию по доступной цене является значимым достижением. Она также сообщила о договоренности привлечь науку для региональной проработки вопроса развития овощеводства и производства молочной продукции на Камчатке.

https://1prime.ru/20250611/lut-858409242.html

камчатский край

камчатка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, камчатский край, камчатка, оксана лут, госдума