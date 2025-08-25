https://1prime.ru/20250825/mirotvortsy-861198954.html

МИД КНР опроверг сообщения о готовности направить миротворцев на Украину

25.08.2025

ПЕКИН, 25 авг – ПРАЙМ. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в понедельник заявил, что сообщения в СМИ о том, что Китай якобы готов направить миротворческие силы на Украину, не соответствуют действительности. В ходе брифинга в понедельник один из журналистов попросил дипломата прокомментировать сообщение в издании Welt о том, что Китай якобы готов отправить миротворческие силы на Украину. "Соответствующее сообщение не соответствует действительности", - сказал дипломат. Го Цзякунь подчеркнул, что "позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна".

китай

украина

2025

