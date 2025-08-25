Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД КНР опроверг сообщения о готовности направить миротворцев на Украину - 25.08.2025
МИД КНР опроверг сообщения о готовности направить миротворцев на Украину
МИД КНР опроверг сообщения о готовности направить миротворцев на Украину - 25.08.2025, ПРАЙМ
МИД КНР опроверг сообщения о готовности направить миротворцев на Украину
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в понедельник заявил, что сообщения в СМИ о том, что Китай якобы готов направить миротворческие силы на | 25.08.2025, ПРАЙМ
ПЕКИН, 25 авг – ПРАЙМ. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в понедельник заявил, что сообщения в СМИ о том, что Китай якобы готов направить миротворческие силы на Украину, не соответствуют действительности. В ходе брифинга в понедельник один из журналистов попросил дипломата прокомментировать сообщение в издании Welt о том, что Китай якобы готов отправить миротворческие силы на Украину. "Соответствующее сообщение не соответствует действительности", - сказал дипломат. Го Цзякунь подчеркнул, что "позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна".
10:29 25.08.2025
 
МИД КНР опроверг сообщения о готовности направить миротворцев на Украину

МИД КНР опроверг сообщения о готовности направить миротворческие силы на Украину

ПЕКИН, 25 авг – ПРАЙМ. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в понедельник заявил, что сообщения в СМИ о том, что Китай якобы готов направить миротворческие силы на Украину, не соответствуют действительности.
В ходе брифинга в понедельник один из журналистов попросил дипломата прокомментировать сообщение в издании Welt о том, что Китай якобы готов отправить миротворческие силы на Украину.
"Соответствующее сообщение не соответствует действительности", - сказал дипломат.
Го Цзякунь подчеркнул, что "позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна".
Заголовок открываемого материала