МИД КНР опроверг сообщения о готовности направить миротворцев на Украину
25.08.2025
2025-08-25T10:29+0300
ПЕКИН, 25 авг – ПРАЙМ. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в понедельник заявил, что сообщения в СМИ о том, что Китай якобы готов направить миротворческие силы на Украину, не соответствуют действительности. В ходе брифинга в понедельник один из журналистов попросил дипломата прокомментировать сообщение в издании Welt о том, что Китай якобы готов отправить миротворческие силы на Украину. "Соответствующее сообщение не соответствует действительности", - сказал дипломат. Го Цзякунь подчеркнул, что "позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна".
