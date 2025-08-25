Грузовой корабль Dragon совершил успешную стыковку с МКС - SpaceX

https://1prime.ru/20250825/mks-861212897.html

2025-08-25T15:00+0300

технологии

spacex

мкс

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX, покинувший Землю в воскресенье в рамках новой 33-й коммерческой миссии, успешно прибыл на МКС, сообщает SpaceX. "Стыковка подтверждена - Dragon прибыл на МКС", - говорится в публикации компании в соцсети Х, к посту также прикреплены кадры стыковки.

