Грузовой корабль Dragon совершил успешную стыковку с МКС - SpaceX

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX, покинувший Землю в воскресенье в рамках новой 33-й коммерческой миссии, успешно прибыл на МКС, сообщает SpaceX. "Стыковка подтверждена - Dragon прибыл на МКС", - говорится в публикации компании в соцсети Х, к посту также прикреплены кадры стыковки.
