Грузовой корабль Dragon совершил успешную стыковку с МКС - SpaceX - 25.08.2025
Грузовой корабль Dragon совершил успешную стыковку с МКС - SpaceX
Грузовой корабль Dragon совершил успешную стыковку с МКС - SpaceX - 25.08.2025, ПРАЙМ
Грузовой корабль Dragon совершил успешную стыковку с МКС - SpaceX
Грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX, покинувший Землю в воскресенье в рамках новой 33-й коммерческой миссии, успешно прибыл на МКС, | 25.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX, покинувший Землю в воскресенье в рамках новой 33-й коммерческой миссии, успешно прибыл на МКС, сообщает SpaceX. "Стыковка подтверждена - Dragon прибыл на МКС", - говорится в публикации компании в соцсети Х, к посту также прикреплены кадры стыковки.
технологии, spacex, мкс
Технологии, SpaceX, МКС
15:00 25.08.2025
 
Грузовой корабль Dragon совершил успешную стыковку с МКС - SpaceX

SpaceX: грузовой корабль Dragon совершил успешную стыковку с МКС

© Фото : аккаунт NASA в Twitter
Компания SpaceX запустила грузовой корабль Dragon к МКС - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
© Фото : аккаунт NASA в Twitter
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX, покинувший Землю в воскресенье в рамках новой 33-й коммерческой миссии, успешно прибыл на МКС, сообщает SpaceX.
"Стыковка подтверждена - Dragon прибыл на МКС", - говорится в публикации компании в соцсети Х, к посту также прикреплены кадры стыковки.
Международная космическая станция
