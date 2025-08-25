Власти Молдавии ввели санкции против авиакомпании Fly One

https://1prime.ru/20250825/moldaviya-861217688.html

КИШИНЕВ, 25 авг – ПРАЙМ. Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) включила местную авиакомпанию Fly One, которая осуществляла полеты в РФ, в санкционный список, соответствующий приказ был опубликован в понедельник в правительственном издании "Официальный вестник", где печатают официальные документы. Fly One на данный момент является единственной молдавской авиакомпанией, которая после начала военного конфликта на Украине осуществляла рейсы в российском направлении через стыковочные рейсы в Армении, используя услуги дочерней компании Fly One Armenia. Согласно документу СИБ, санкции связаны с деятельностью молдавского олигарха, бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, который был задержан в августе в Греции. В санкционный список попали не только сама Fly One SRL, но и ключевые фигуры компании. Среди них Владимир Чеботарь — руководитель Fly One Moldova, занимавший ранее должность министра юстиции в республике. Чеботарь сейчас возглавляет Современную Демократическую партию Молдавии (СДПМ) – преемницу Демпартии. В понедельник Центризбирком Молдавии рассматривает заявку политсилы на участие в парламентских выборах. 28 сентября. Какие именно санкционные меры будут применяться к авиакомпании, в опубликованном документе Службы информации и безопасности Молдавии не уточняется. Обычно такие меры включают заморозку активов и запрет финансовых операций. СИБ впервые опубликовала подобные санкционные списки в январе 2024 года, включив в них более 500 субъектов, связанных с бизнесменами и политиками под международными санкциями. С тех пор перечень регулярно обновляется. Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка. Пресс-служба полиции Молдавии сообщила 22 июля, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка, молдавская прокуратура направила Афинам запрос об его экстрадиции. Суд Афин 13 августа принял решение о его экстрадиции в Молдавию. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

