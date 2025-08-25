Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Молдавия приостановила прием товарных посылок в США - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250825/moldaviya-861219259.html
Молдавия приостановила прием товарных посылок в США
Молдавия приостановила прием товарных посылок в США - 25.08.2025, ПРАЙМ
Молдавия приостановила прием товарных посылок в США
Государственная почта Молдавии (ГП "Почта Молдовы") сообщила на своем стайте, что приостановила прием товарных посылок в США после вступления в силу указа... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T17:15+0300
2025-08-25T17:15+0300
экономика
сша
молдавия
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/83833/99/838339903_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_420bf321e932e4453e20875cbe560b54.jpg
КИШИНЕВ, 25 авг - ПРАЙМ. Государственная почта Молдавии (ГП "Почта Молдовы") сообщила на своем стайте, что приостановила прием товарных посылок в США после вступления в силу указа президента Дональда Трампа об отмене беспошлинного ввоза товаров стоимостью до 800 долларов. "Начиная с 25 августа 2025 года временно приостанавливается прием посылок с товарным содержанием (пакеты, посылки, EMS) с назначением США", - говорится в публикации предприятия. ГП "Почта Молдовы" пояснила, что причиной приостановки стал исполнительный указ президента США Дональда Трампа "Приостановка DutyFree De Minimis для всех стран", который вступит в силу 29 августа. "Согласно новым правилам, все товарные отправления в США будут облагаться пошлинами в размере от 80 до 200 долларов за посылку в зависимости от тарифных ставок страны-отправителя. Для Молдавии данная ставка составляет 25%, поэтому налог составит 160 долларов США за посылку", - указывается в сообщении почтового оператора. О сроках временной приостановки приема почтовых посылок не уточняется. Посылки с письмами или документами в США принимаются в обычном порядке почтовыми технологическими процедурами.
https://1prime.ru/20250822/frantsiya-861118408.html
сша
молдавия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83833/99/838339903_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bd27f27aeca3d29ef2aea1f2f496051d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, молдавия, дональд трамп
Экономика, США, МОЛДАВИЯ, Дональд Трамп
17:15 25.08.2025
 
Молдавия приостановила прием товарных посылок в США

Молдавия приостановила прием товарных посылок в США из-за указа Трампа

© Sputnik | Перейти в медиабанкГерб Молдавии
Герб Молдавии
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 25 авг - ПРАЙМ. Государственная почта Молдавии (ГП "Почта Молдовы") сообщила на своем стайте, что приостановила прием товарных посылок в США после вступления в силу указа президента Дональда Трампа об отмене беспошлинного ввоза товаров стоимостью до 800 долларов.
"Начиная с 25 августа 2025 года временно приостанавливается прием посылок с товарным содержанием (пакеты, посылки, EMS) с назначением США", - говорится в публикации предприятия.
ГП "Почта Молдовы" пояснила, что причиной приостановки стал исполнительный указ президента США Дональда Трампа "Приостановка DutyFree De Minimis для всех стран", который вступит в силу 29 августа.
"Согласно новым правилам, все товарные отправления в США будут облагаться пошлинами в размере от 80 до 200 долларов за посылку в зависимости от тарифных ставок страны-отправителя. Для Молдавии данная ставка составляет 25%, поэтому налог составит 160 долларов США за посылку", - указывается в сообщении почтового оператора. О сроках временной приостановки приема почтовых посылок не уточняется.
Посылки с письмами или документами в США принимаются в обычном порядке почтовыми технологическими процедурами.
Международная почта - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Почта Франции приостановила отправку посылок в США
22 августа, 20:41
 
ЭкономикаСШАМОЛДАВИЯДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала