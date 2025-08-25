https://1prime.ru/20250825/moldaviya-861219259.html
Молдавия приостановила прием товарных посылок в США
КИШИНЕВ, 25 авг - ПРАЙМ. Государственная почта Молдавии (ГП "Почта Молдовы") сообщила на своем стайте, что приостановила прием товарных посылок в США после вступления в силу указа президента Дональда Трампа об отмене беспошлинного ввоза товаров стоимостью до 800 долларов. "Начиная с 25 августа 2025 года временно приостанавливается прием посылок с товарным содержанием (пакеты, посылки, EMS) с назначением США", - говорится в публикации предприятия. ГП "Почта Молдовы" пояснила, что причиной приостановки стал исполнительный указ президента США Дональда Трампа "Приостановка DutyFree De Minimis для всех стран", который вступит в силу 29 августа. "Согласно новым правилам, все товарные отправления в США будут облагаться пошлинами в размере от 80 до 200 долларов за посылку в зависимости от тарифных ставок страны-отправителя. Для Молдавии данная ставка составляет 25%, поэтому налог составит 160 долларов США за посылку", - указывается в сообщении почтового оператора. О сроках временной приостановки приема почтовых посылок не уточняется. Посылки с письмами или документами в США принимаются в обычном порядке почтовыми технологическими процедурами.
КИШИНЕВ, 25 авг - ПРАЙМ. Государственная почта Молдавии (ГП "Почта Молдовы") сообщила на своем стайте, что приостановила прием товарных посылок в США после вступления в силу указа президента Дональда Трампа об отмене беспошлинного ввоза товаров стоимостью до 800 долларов.
"Начиная с 25 августа 2025 года временно приостанавливается прием посылок с товарным содержанием (пакеты, посылки, EMS) с назначением США", - говорится в публикации предприятия.
ГП "Почта Молдовы" пояснила, что причиной приостановки стал исполнительный указ президента США Дональда Трампа "Приостановка DutyFree De Minimis для всех стран", который вступит в силу 29 августа.
"Согласно новым правилам, все товарные отправления в США будут облагаться пошлинами в размере от 80 до 200 долларов за посылку в зависимости от тарифных ставок страны-отправителя. Для Молдавии данная ставка составляет 25%, поэтому налог составит 160 долларов США за посылку", - указывается в сообщении почтового оператора. О сроках временной приостановки приема почтовых посылок не уточняется.
Посылки с письмами или документами в США принимаются в обычном порядке почтовыми технологическими процедурами.
