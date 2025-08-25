https://1prime.ru/20250825/moshenniki-861214365.html

Большой театр не смог взыскать компенсацию с мошенников

Большой театр не смог взыскать компенсацию с мошенников - 25.08.2025, ПРАЙМ

Большой театр не смог взыскать компенсацию с мошенников

Большой театр не смог взыскать компенсацию с мошенников, осужденных за продажу от его имени билетов по завышенным ценам, сказано в судебных документах, которые... | 25.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Большой театр не смог взыскать компенсацию с мошенников, осужденных за продажу от его имени билетов по завышенным ценам, сказано в судебных документах, которые изучило РИА Новости. Ответчиками по иску указаны Виталий Гашаков, Алексей Куринов, Яна Тагина и Юлия Чарыкова. По данным следствия, они в феврале 2017 года создали сайты-двойники Мариинского, Большого и Малого театров, Театра наций, Российского академического молодежного театра (РАМТ), Консерватории имени Чайковского, международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" и через них незаконно продавали билеты по завышенным ценам. В 2024 году суд признал их виновными в мошенничестве и незаконном использовании средств индивидуализации товаров и приговорил к условным и реальным срокам – вплоть до 7,5 лет колонии. Этим летом Большой театр обратился в суд с иском о компенсации за нарушение исключительного права. "В исковом заявлении в полном объеме не указаны сведения об истце и ответчике, к исковому заявлению не приложено уведомление о направлении участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют", - сказано в документе. Суд оставил иск без движения, предложив исправить нарушения в определенный срок. А когда они так и не были исправлены, вернул его без рассмотрения.

