Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Полиция задержала курьера мошенников, укравших деньги у пенсионерки - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20250825/moshenniki-861215149.html
Полиция задержала курьера мошенников, укравших деньги у пенсионерки
Полиция задержала курьера мошенников, укравших деньги у пенсионерки - 25.08.2025, ПРАЙМ
Полиция задержала курьера мошенников, укравших деньги у пенсионерки
Полиция задержала 20-летнего москвича, который выполнял роль курьера в мошеннической схеме злоумышленников, укравших у пенсионерки в Химках около четырех... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T15:40+0300
2025-08-25T15:40+0300
мошенничество
россия
химки
москва
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860429609_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_ae0632c7b2fd09b56024db669cf05bc3.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Полиция задержала 20-летнего москвича, который выполнял роль курьера в мошеннической схеме злоумышленников, укравших у пенсионерки в Химках около четырех миллионов рублей, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. "В дежурную часть УМВД России по городскому округу Химки обратилась 69-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Сумма ущерба составила более 3,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении. По информации Петровой, пенсионерке звонили неизвестные, которые, представляясь работниками различных служб и ведомств, ввели ее в заблуждение. Злоумышленники убедили женщину обналичить все сбережения и передать их приехавшему за ними молодому человеку. "В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 20-летний житель Москвы, исполнявший в преступной схеме роль курьера", - сказала Петрова. Фигурант заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество" (ст. 159 УК РФ), заключила Петрова.
https://1prime.ru/20250825/moshenniki-861214365.html
химки
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860429609_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_3a615c3843d25e9bc588fa2a9c6efa53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, химки, москва, мвд
Мошенничество, РОССИЯ, Химки, МОСКВА, МВД
15:40 25.08.2025
 
Полиция задержала курьера мошенников, укравших деньги у пенсионерки

Полиция задержала курьера мошенников, укравших у пенсионерки из Химок 3,7 млн руб

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Полиция задержала 20-летнего москвича, который выполнял роль курьера в мошеннической схеме злоумышленников, укравших у пенсионерки в Химках около четырех миллионов рублей, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
"В дежурную часть УМВД России по городскому округу Химки обратилась 69-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Сумма ущерба составила более 3,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
По информации Петровой, пенсионерке звонили неизвестные, которые, представляясь работниками различных служб и ведомств, ввели ее в заблуждение. Злоумышленники убедили женщину обналичить все сбережения и передать их приехавшему за ними молодому человеку.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 20-летний житель Москвы, исполнявший в преступной схеме роль курьера", - сказала Петрова.
Фигурант заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество" (ст. 159 УК РФ), заключила Петрова.
Здание Большого театра - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Большой театр не смог взыскать компенсацию с мошенников
15:22
 
МошенничествоРОССИЯХимкиМОСКВАМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала