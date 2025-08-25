https://1prime.ru/20250825/moshenniki-861215149.html

Полиция задержала курьера мошенников, укравших деньги у пенсионерки

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Полиция задержала 20-летнего москвича, который выполнял роль курьера в мошеннической схеме злоумышленников, укравших у пенсионерки в Химках около четырех миллионов рублей, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. "В дежурную часть УМВД России по городскому округу Химки обратилась 69-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Сумма ущерба составила более 3,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении. По информации Петровой, пенсионерке звонили неизвестные, которые, представляясь работниками различных служб и ведомств, ввели ее в заблуждение. Злоумышленники убедили женщину обналичить все сбережения и передать их приехавшему за ними молодому человеку. "В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 20-летний житель Москвы, исполнявший в преступной схеме роль курьера", - сказала Петрова. Фигурант заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество" (ст. 159 УК РФ), заключила Петрова.

