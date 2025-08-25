Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белгородской области задержали подозреваемых в хищениях при строительстве - 25.08.2025
https://1prime.ru/20250825/mvd-861232082.html
В Белгородской области задержали подозреваемых в хищениях при строительстве
Подозреваемые в хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области задержаны, сообщает МВД России. | 25.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Подозреваемые в хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области задержаны, сообщает МВД России. "Сотрудниками МВД России задержаны подозреваемые в хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области... Должностные лица правительства Белгородской области и ОГБУ "Управление капитального строительства Белгородской области" обвиняются в хищениях денежных средств, выделенных из федерального бюджета на возведение оборонительных сооружений на границе с Украиной", - говорится в Telegram-канале ведомства. По версии следствия, бывший начальник "Управления капитального строительства Белгородской области" Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также заместитель министра строительства Белгородской области Владимир Губарев похитили более 251 миллиона рублей путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений – тетраэдров, установленных на границе с Украиной. Ведомство отметило, что в отношении всех фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. А также им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ. Установлено, что указания о закупке и согласовании с министерством обороны Российской Федерации тетраэдров с размерами граней меньше, чем установлено техническим заданием, поступали от Владимира Базарова. Подчеркивается, что он занимал должность заместителя губернатора – начальника департамента строительства Белгородской области и лично курировал строительство фортификационных сооружений и закупки по данному направлению деятельности. "Следователями следственного департамента МВД России возбуждены четыре уголовных дела в отношении Владимира Базарова и других лиц. Они подозреваются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой от представителей коммерческих организаций за оказание содействия по заключению контрактов на строительные работы и общее покровительство", - добавили в МВД. Сегодня по местам проживания и работы Базарова и его предполагаемых сообщников проводятся следственные действия. Уточняется, что подозреваемые будут доставлены в следственный департамент МВД России для предъявления обвинений. Кроме того, следователи планируют обратиться в Мещанский районный суд Москвы с ходатайствами об избрании Базарову и другим лицам меры пресечения в виде заключения под стражу. "Расследование хищений бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной, продолжается. Устанавливаются все соучастники противоправной деятельности", - говорится в сообщении.
21:00 25.08.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Подозреваемые в хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области задержаны, сообщает МВД России.
"Сотрудниками МВД России задержаны подозреваемые в хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области... Должностные лица правительства Белгородской области и ОГБУ "Управление капитального строительства Белгородской области" обвиняются в хищениях денежных средств, выделенных из федерального бюджета на возведение оборонительных сооружений на границе с Украиной", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По версии следствия, бывший начальник "Управления капитального строительства Белгородской области" Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также заместитель министра строительства Белгородской области Владимир Губарев похитили более 251 миллиона рублей путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений – тетраэдров, установленных на границе с Украиной.
Ведомство отметило, что в отношении всех фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. А также им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ.
Установлено, что указания о закупке и согласовании с министерством обороны Российской Федерации тетраэдров с размерами граней меньше, чем установлено техническим заданием, поступали от Владимира Базарова. Подчеркивается, что он занимал должность заместителя губернатора – начальника департамента строительства Белгородской области и лично курировал строительство фортификационных сооружений и закупки по данному направлению деятельности.
"Следователями следственного департамента МВД России возбуждены четыре уголовных дела в отношении Владимира Базарова и других лиц. Они подозреваются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой от представителей коммерческих организаций за оказание содействия по заключению контрактов на строительные работы и общее покровительство", - добавили в МВД.
Сегодня по местам проживания и работы Базарова и его предполагаемых сообщников проводятся следственные действия. Уточняется, что подозреваемые будут доставлены в следственный департамент МВД России для предъявления обвинений.
Кроме того, следователи планируют обратиться в Мещанский районный суд Москвы с ходатайствами об избрании Базарову и другим лицам меры пресечения в виде заключения под стражу.
"Расследование хищений бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной, продолжается. Устанавливаются все соучастники противоправной деятельности", - говорится в сообщении.
