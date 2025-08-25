https://1prime.ru/20250825/norvegiya-861207992.html

В Норвегии предложили выделить 8,35 миллиарда долларов на помощь Украине

В Норвегии предложили выделить 8,35 миллиарда долларов на помощь Украине - 25.08.2025, ПРАЙМ

В Норвегии предложили выделить 8,35 миллиарда долларов на помощь Украине

Правительство Норвегии предложило выделить около 8,35 миллиарда долларов на помощь Украине в 2026 году, сообщал премьер Норвегии Йонас Гар Стёре. | 25.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-25T13:51+0300

2025-08-25T13:51+0300

2025-08-25T13:51+0300

экономика

украина

норвегия

киев

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/76404/80/764048089_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_932df2f24a8effbb2058a7a3e6935b5b.jpg

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Правительство Норвегии предложило выделить около 8,35 миллиарда долларов на помощь Украине в 2026 году, сообщал премьер Норвегии Йонас Гар Стёре. В воскресенье минобороны Норвегии сообщило, что Осло и Берлин профинансируют закупку двух систем Patriot с боеприпасами для Украины. Кроме того, по данным ведомства, власти Норвегии выделили почти 690 миллионов долларов на противовоздушную оборону для Украины. "Правительство продолжит оказывать чрезвычайную поддержку Украине в следующем году, выделив в общей сложности 85 миллиардов норвежских крон (около 8,35 миллиарда долларов - ред.) на военную и гражданскую поддержку", - заявил Стёре во время своего визита в Киев. Его слова приводит пресс-служба норвежского правительства. По данным ведомства, в случае принятия парламентом страны бюджетного предложения правительства, общая сумма помощи Норвегии для Украины составит около 27 миллиардов долларов (275 миллиардов норвежских крон). В начале апреля правительство Норвегии сообщило, что Осло увеличивает объем помощи Киеву в 2025 году почти на 5 миллиардов долларов, до 8,1 миллиардов долларов.

https://1prime.ru/20250825/repubblica-861205270.html

украина

норвегия

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, норвегия, киев, нато