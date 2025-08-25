https://1prime.ru/20250825/norvegiya-861207992.html
В Норвегии предложили выделить 8,35 миллиарда долларов на помощь Украине
В Норвегии предложили выделить 8,35 миллиарда долларов на помощь Украине - 25.08.2025, ПРАЙМ
В Норвегии предложили выделить 8,35 миллиарда долларов на помощь Украине
Правительство Норвегии предложило выделить около 8,35 миллиарда долларов на помощь Украине в 2026 году, сообщал премьер Норвегии Йонас Гар Стёре. | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T13:51+0300
2025-08-25T13:51+0300
2025-08-25T13:51+0300
экономика
украина
норвегия
киев
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/80/764048089_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_932df2f24a8effbb2058a7a3e6935b5b.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Правительство Норвегии предложило выделить около 8,35 миллиарда долларов на помощь Украине в 2026 году, сообщал премьер Норвегии Йонас Гар Стёре. В воскресенье минобороны Норвегии сообщило, что Осло и Берлин профинансируют закупку двух систем Patriot с боеприпасами для Украины. Кроме того, по данным ведомства, власти Норвегии выделили почти 690 миллионов долларов на противовоздушную оборону для Украины. "Правительство продолжит оказывать чрезвычайную поддержку Украине в следующем году, выделив в общей сложности 85 миллиардов норвежских крон (около 8,35 миллиарда долларов - ред.) на военную и гражданскую поддержку", - заявил Стёре во время своего визита в Киев. Его слова приводит пресс-служба норвежского правительства. По данным ведомства, в случае принятия парламентом страны бюджетного предложения правительства, общая сумма помощи Норвегии для Украины составит около 27 миллиардов долларов (275 миллиардов норвежских крон). В начале апреля правительство Норвегии сообщило, что Осло увеличивает объем помощи Киеву в 2025 году почти на 5 миллиардов долларов, до 8,1 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/20250825/repubblica-861205270.html
украина
норвегия
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/80/764048089_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_b95051df4f883dfb0342efce7539f5ea.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, норвегия, киев, нато
Экономика, УКРАИНА, НОРВЕГИЯ, Киев, НАТО
В Норвегии предложили выделить 8,35 миллиарда долларов на помощь Украине
Правительство Норвегии предложило выделить около $8,35 миллиарда на помощь Киеву
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Правительство Норвегии предложило выделить около 8,35 миллиарда долларов на помощь Украине в 2026 году, сообщал премьер Норвегии Йонас Гар Стёре.
В воскресенье минобороны Норвегии сообщило, что Осло и Берлин профинансируют закупку двух систем Patriot с боеприпасами для Украины. Кроме того, по данным ведомства, власти Норвегии выделили почти 690 миллионов долларов на противовоздушную оборону для Украины.
"Правительство продолжит оказывать чрезвычайную поддержку Украине в следующем году, выделив в общей сложности 85 миллиардов норвежских крон (около 8,35 миллиарда долларов - ред.) на военную и гражданскую поддержку", - заявил Стёре во время своего визита в Киев. Его слова приводит пресс-служба норвежского правительства.
По данным ведомства, в случае принятия парламентом страны бюджетного предложения правительства, общая сумма помощи Норвегии для Украины составит около 27 миллиардов долларов (275 миллиардов норвежских крон).
В начале апреля правительство Норвегии сообщило, что Осло увеличивает объем помощи Киеву в 2025 году почти на 5 миллиардов долларов, до 8,1 миллиардов долларов.
Италия готова помочь Украине с разминированием территории, сообщили СМИ