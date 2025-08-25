Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак поручил Минэнерго следить за внутренним рынком нефтепродуктов - 25.08.2025
Новак поручил Минэнерго следить за внутренним рынком нефтепродуктов
Новак поручил Минэнерго следить за внутренним рынком нефтепродуктов - 25.08.2025, ПРАЙМ
Новак поручил Минэнерго следить за внутренним рынком нефтепродуктов
Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго следить за внутренним рынком нефтепродуктов в стране для обеспечения топливом и соблюдением баланса цен в... | 25.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго следить за внутренним рынком нефтепродуктов в стране для обеспечения топливом и соблюдением баланса цен в рознице, сообщило правительство РФ. "Александр Новак поручил Минэнерго отслеживать ситуацию на рынке нефтепродуктов для надежного обеспечения внутреннего рынка топливом и соблюдения баланса цен в розничном сегменте", - говорится в сообщении.
Новости
россия, рф, александр новак
РОССИЯ, РФ, Александр Новак
Новак поручил Минэнерго следить за внутренним рынком нефтепродуктов

Новак поручил Минэнерго следить за внутренним рынком нефтепродуктов в стране

Александр Новак
Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго следить за внутренним рынком нефтепродуктов в стране для обеспечения топливом и соблюдением баланса цен в рознице, сообщило правительство РФ.
"Александр Новак поручил Минэнерго отслеживать ситуацию на рынке нефтепродуктов для надежного обеспечения внутреннего рынка топливом и соблюдения баланса цен в розничном сегменте", - говорится в сообщении.
Заголовок открываемого материала