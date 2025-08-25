https://1prime.ru/20250825/novak-861237246.html
Новак поручил Минэнерго следить за внутренним рынком нефтепродуктов
2025-08-25T23:51+0300
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго следить за внутренним рынком нефтепродуктов в стране для обеспечения топливом и соблюдением баланса цен в рознице, сообщило правительство РФ. "Александр Новак поручил Минэнерго отслеживать ситуацию на рынке нефтепродуктов для надежного обеспечения внутреннего рынка топливом и соблюдения баланса цен в розничном сегменте", - говорится в сообщении.
