Продажи новостроек в США в июле неожиданно снизились - 25.08.2025
Продажи новостроек в США в июле неожиданно снизились
2025-08-25T17:05+0300
2025-08-25T17:08+0300
мировая экономика
бизнес
сша
недвижимость
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в июле сократились на 0,6% по сравнению с пересмотренным показателем июня - до 652 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали роста показателя - до 630 тысяч с изначального уровня предыдущего месяца в 627 тысяч, который был пересмотрен до 656 тысяч.По сравнению с июлем прошлого года, когда продажи новых домов в США составили 710 тысяч, показатель опустился на 8,2%. Объем продаж нового жилья (New Home Sales) - важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.
мировая экономика, бизнес, сша, недвижимость
Мировая экономика, Бизнес, США, Недвижимость
17:05 25.08.2025 (обновлено: 17:08 25.08.2025)
 
Продажи новостроек в США в июле неожиданно снизились

Продажи новых домов в США в июле сократились на 0,6%

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
Флаг США. Архивное фото
© Unsplash/Osman Rana
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в июле сократились на 0,6% по сравнению с пересмотренным показателем июня - до 652 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали роста показателя - до 630 тысяч с изначального уровня предыдущего месяца в 627 тысяч, который был пересмотрен до 656 тысяч.
По сравнению с июлем прошлого года, когда продажи новых домов в США составили 710 тысяч, показатель опустился на 8,2%.
Объем продаж нового жилья (New Home Sales) - важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд.
Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.
Официальная резиденция президента США - Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Правительство США может приобрести доли в компаниях помимо Intel
Мировая экономикаБизнесСШАНедвижимость
 
 
Заголовок открываемого материала