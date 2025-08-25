https://1prime.ru/20250825/novostroyki-861219943.html
Продажи новостроек в США в июле неожиданно снизились
Продажи новостроек в США в июле неожиданно снизились - 25.08.2025, ПРАЙМ
Продажи новостроек в США в июле неожиданно снизились
Продажи новых домов в США в июле сократились на 0,6% по сравнению с пересмотренным показателем июня - до 652 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T17:05+0300
2025-08-25T17:05+0300
2025-08-25T17:08+0300
мировая экономика
бизнес
сша
недвижимость
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в июле сократились на 0,6% по сравнению с пересмотренным показателем июня - до 652 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали роста показателя - до 630 тысяч с изначального уровня предыдущего месяца в 627 тысяч, который был пересмотрен до 656 тысяч.По сравнению с июлем прошлого года, когда продажи новых домов в США составили 710 тысяч, показатель опустился на 8,2%. Объем продаж нового жилья (New Home Sales) - важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.
https://1prime.ru/20250825/ssha-861215786.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, бизнес, сша, недвижимость
Мировая экономика, Бизнес, США, Недвижимость
Продажи новостроек в США в июле неожиданно снизились
Продажи новых домов в США в июле сократились на 0,6%
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в июле сократились на 0,6% по сравнению с пересмотренным показателем июня - до 652 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали роста показателя - до 630 тысяч с изначального уровня предыдущего месяца в 627 тысяч, который был пересмотрен до 656 тысяч.
По сравнению с июлем прошлого года, когда продажи новых домов в США
составили 710 тысяч, показатель опустился на 8,2%.
Объем продаж нового жилья (New Home Sales) - важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд.
Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.
Правительство США может приобрести доли в компаниях помимо Intel