Продажи новостроек в США в июле неожиданно снизились

2025-08-25T17:05+0300

мировая экономика

бизнес

сша

недвижимость

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в июле сократились на 0,6% по сравнению с пересмотренным показателем июня - до 652 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали роста показателя - до 630 тысяч с изначального уровня предыдущего месяца в 627 тысяч, который был пересмотрен до 656 тысяч.По сравнению с июлем прошлого года, когда продажи новых домов в США составили 710 тысяч, показатель опустился на 8,2%. Объем продаж нового жилья (New Home Sales) - важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.

сша

